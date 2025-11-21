Кои са ключовите уроци, които Кадилак научи от първия тест на Перес?

През миналата седмица отборът на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, проведе своя първи тест на писта, използвайки болида на Ферари от сезон 2023.

Изпитанията се проведоха на „Имола“, а зад волана на SF-23 беше Серхио Перес, който ще оформи пилотския състав на Кадилак заедно с Валтери Ботас. А шефът на тима Греъм Лоудън обясни пред медиите кои са били ключовите уроци, които в Кадилак са научили след този двудневен тест със стария болид на Ферари.

Перес навъртя 903 километра за Кадилак на „Имола“

„Това беше полезно упражнение. Имаме тази програма, която е готова за състезания и като нов отбор ние разполагаме с богат опит. На ръководни позиции имаме хора с общ опит от над 2500 години, но те работят по-малко от година заедно.



„От инженерна гледна точка ние провеждаме тези подготвителни състезания, които са много реалистични. Слагаме си слушалките и провеждаме уикенда все едно сме на пистата. Подаваме всеки документ на въображаем имейл адрес на ФИА, който ние сме създали, всичко се симулира. Ние сме тренирали всевъзможни сценарии като проблем с доставката на части или неща на пистата по време на състезанията.



„Очевидно по този начин ние не даваме възможност на механиците да тренират и да работят върху истинска кола и ние искахме да запълним тази дупка, точно това беше нашият фокус по време на този тест, а не да тестваме колата. Все пак това не е нашата кола и ние сме благодарни на Ферари, че ни я дадоха назаем, защото ние искаме да направим всичко възможно най-реалистично.



„За механиците на минат през различните процедури като тези с чохлите, старта, бързите промени между квалификационните сесии, а има само един начин това да се направи и това е с кола от Формула 1. Имахме изключително много неща за вършене. Тренирахме проблеми с хибридната система, трябваше да припомним на механици, които идват от други отбори, че всеки производител има различни процедури при повреда в хибридната система.



„Беше много полезно, радвам се, че проведохме този тест. Бих препоръчал на всеки отбор, който иска да влезе във Формула 1, да мине през този процес“, обясни Лоудън.

