Хосу Урибе: Резултатът не е такъв, какъвто трябваше да бъде

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели мнението си след загубата от Черно море (1:2) в Стара Загора. Заралии допуснаха късен обрат, като по този начин остават без победа вече повече от два месеца.

"Мисля, че направихме много добър мач. Имахме ситуации за гол, момчетата работиха много добре. Трябваше да реализираме тези ситуации. За съжаление резултатът не е такъв, какъвто трябваше да бъде. Днес видяхме един хубав Берое срещу труден съперник. Това е пътят да излезем от ситуацията, в която се намираме.

Можехме да изкараме много по-добър резултат. Хубавото е, че феновете видяха хубава игра от отбора.



Предстои ни много важен мач. Ще искаме да го спечелим. Ако покажем представяне, подобно на днешното, може да изкараме много позитивен резултат срещу отбора на Септември", каза Урибе.

