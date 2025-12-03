Популярни
Леклер: В Катар ми беше по-интересно да следя битката за титлата

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 435
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер разкри, че най-вълнуващата част от надпреварата за Гран При на Катар миналата седмица не е била неговото каране, а да следи как се развива битката за титлата между Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри.

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Като цяло за Ферари уикендът на „Лусайл“ беше много труден и тимът на Черните кончета взе едва четири точки след осмото място на Леклер в неделя. Самият монегаск обаче призна, че в хода на надпреварата той е следил големите екрани около пистата и е пресмятал как върви битката за титлата, което е била и най-вълнуващата част от състезанието за него.

Болидът на Ферари за 2026 преодоля краштеста
Болидът на Ферари за 2026 преодоля краштеста

„Трудна ситуация, всичко може да се случи, когато разликите са толкова малки. Най-вероятно титлата ще се реши между Макс и Ландо, но всичко е възможно, особено в цялото напрежение, което ще има. Инцидентите могат да играят голяма роля, всички те ще се борят за позиции“, коментира Леклер за предстоящия финал на сезона в Абу Даби.

„За мен уикендът в Катар беше много скучен, но аз имах възможност да следя състезанието на големите екрани и се опитвах да смятам как върви битката за титлата. Това беше най-вълнуващата част от моето състезание. Като изключим нея, беше доста скучно, надявам се да имаме вълнуващ финал на сезона в Абу Даби.

„Искаше ми се в битката да има четирима пилоти и аз да съм един от тях. Аз просто искам да печеля и да се боря в челото. Хубаво е да гледаме тези битки, но щеше да е още по-хубаво, ако аз бях част от тях“, каза още монегаскът.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

