Леклер: В Катар ми беше по-интересно да следя битката за титлата

Пилотът на Ферари Шарл Леклер разкри, че най-вълнуващата част от надпреварата за Гран При на Катар миналата седмица не е била неговото каране, а да следи как се развива битката за титлата между Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри.

Като цяло за Ферари уикендът на „Лусайл“ беше много труден и тимът на Черните кончета взе едва четири точки след осмото място на Леклер в неделя. Самият монегаск обаче призна, че в хода на надпреварата той е следил големите екрани около пистата и е пресмятал как върви битката за титлата, което е била и най-вълнуващата част от състезанието за него.

„Трудна ситуация, всичко може да се случи, когато разликите са толкова малки. Най-вероятно титлата ще се реши между Макс и Ландо, но всичко е възможно, особено в цялото напрежение, което ще има. Инцидентите могат да играят голяма роля, всички те ще се борят за позиции“, коментира Леклер за предстоящия финал на сезона в Абу Даби.



„За мен уикендът в Катар беше много скучен, но аз имах възможност да следя състезанието на големите екрани и се опитвах да смятам как върви битката за титлата. Това беше най-вълнуващата част от моето състезание. Като изключим нея, беше доста скучно, надявам се да имаме вълнуващ финал на сезона в Абу Даби.



„Искаше ми се в битката да има четирима пилоти и аз да съм един от тях. Аз просто искам да печеля и да се боря в челото. Хубаво е да гледаме тези битки, но щеше да е още по-хубаво, ако аз бях част от тях“, каза още монегаскът.

