Ради Кирилов се завръща в игра срещу Славия

Левски ще бъде с един от най-силните си играчи от началото на сезона за гостуването на Славия. Става въпрос за Радослав Кирилов, който се завръща в групата, след като дълго време се възстановяваше от травма.

Той получи контузията преди дербито с ЦСКА, което бе загубено с 0:1, а след това пропусна и двете изразителни победи над Монтана и Септември (София), припомня „Мач Телеграф“.

Ради Кирилов от средата на миналата седмица тренира наравно с останалите, но Хулио Веласкес реши да не рискува с неговото пускане в игра в неделя.

За сметка на това все още не е ясно кога в игра ще се завърне Карл Фабиен. Французинът продължава да се оплаква от болки в бедрото. На „Герена" дори се притесняват, че те започват да стават хронични.