Ахметджан Ершимшек: Показахме, че можем да се противопоставим на всеки съперник

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде мнението си след втория двубой на “жълто-сините” от група Е на Шампионската лига по волейбол за жени срещу германския Палмберг (Шверин). Маричанки отстъпиха с 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15), но взеха първата си точка и заемат третото място във временното класиране.

“Борим се и това ме прави щастлив. Бяхме равностойни до самия край, което е много важно за нас, но допуснахме доста лесни грешки. Доволен съм, че показахме на всички, че можем да се противопоставим на всеки съперник. Трябва да си вземем поуките от този двубой, за да сме готови за следващите мачове. Понякога да загубиш по такъв начин е по-добре дори от някои победи и се надявам, че този мач ще ни послужи като урок. Тактически бяхме много добре днес. Състезателките направиха това, което изисквах от тях. Атаката и сервисът ни работеха добре. Това, което отново ще подчертая, са лесните грешки, които направихме”, заяви турският специалист пред официалния клубен сайт на Марица.

