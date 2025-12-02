Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

Отборът на Марица (Пловдив) взе първата си точка в групите на Шампионската лига за жени. "Жълто-сините" показаха характер и бяха близо до успеха като домакини на германския Палмберг (Шверин), но отстъпиха с 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15) във втората си среща от Група Е на турнира, играна тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Колодрума".

Така състезателките на Ахметджан Ершимшек заемат 3-ото място във временното класиране с една точка на сметката си от първите два мача, докато за Палмберг това бе втора поредна победа след успеха с 3:1 срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в първия кръг. В третия си мач Марица приема именно френския тим. Мачът е на 7 януари 2026-а (сряда).

Палмберг поведе с 6:2 в началото на срещата, но постепенно Марица намери ритъма в играта си и намали до 9:10 след атака през центъра на Борислава Съйкова. Последваха нови силни минути за гостите, които отново успяха да се откъснат в резултата до 20:15 и това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него "жълто-сините" съумяха да се доближат до съперника при 20:23, но Палмберг удържа аванса си, за да вземе първия гейм с 25:21. Марица обаче отговори и стартира силно във втория, като отвори ранен аванс от 9:5 при серия от добри сервиси на Ива Дудова. Германският тим изравни при 10:10 и в следващите разигравания двата отбора вървяха точка за точка до 22:22. Ас на Маргарита Гунчева за 23:22 накара наставникът на гостите Феликс Козловски да вземе прекъсване, но след него Ванеса Агбортаби направи блокада, за да приключи дълго разиграване и да осигури два геймбола за Марица, като още първият бе оползотворен след успешно пускане отново на Агбортаби – 25:22.

Третата част също бе изключително равностойна. Българският шампион се откъсна с три точки в началото, но Палмберг стопи разликата и геймът отново се разви с поделено надмощие до решаващите моменти след 21:21, когато две последователни атаки в аут на Миа Кирххоф и на Леана Гроцер дадоха две точки аванс за Марица, а след това "жълто-сините" показаха хладнокръвие, за да затворят частта при 25:22 с блок-аут на Агбортаби. Гостите продължиха да играят много силно в защита в първите минути на четвъртия гейм и това позволи на тима от град Шверин да вземе ранна преднина от 12:4, която увеличи до 19:10. Пловдивчанки отговориха на предизвикателството и дори спасиха четири геймбола, но разликата бе прекалено голяма за заличаване и след 25:20 в полза на Палмберг мачът влезе в решителен тайбрек.

В него играта вървеше с битка точка за точка до 7:7, когато германският отбор взе две поредни разигравания и Ахметджан Ершимшек поиска прекъсване. След него Марица изравни до 9:9, но гостите отново взеха аванс до 12:10 и го задържаха за крайното 15:12.

Най-резултатна за Марица бе Ива Дудова с 20 точки, 18 реализира Ванеса Агбортаби, а 15 записа Борислава Съйкова.

За тима на Палмберг Леана Гроцер завърши с 15 точки, Брит Щуут добави 12, а Мари Тен Бринке и Анна Артишук се отчетоха с по 11 точки за победата.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) - ПАЛМБЕРГ (ШВЕРИН, ГЕРМАНИЯ) 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15)

МАРИЦА: Лора Славчева 1, Ива Дудова 20, Ванеса Агбортаби 18, Виктория Коева 13, Борислава Съйкова15, Боряна Ангелова 5 - Жана Тодорова-либеро (Маргарита Гунчева 2, Кая Николова, Дияна Борисова)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК

ШВЕРИН: Ханна Коон, Миа Кирххоф 6, Хелена Кок 7, Аннегрет Хьолциг 7, Брит Щуут 12, Мари Тен Бринке 11 - Флориен Реезинк-либеро (Зуус Геритсен, Ирис Вос 1, Леана Гроцер 15, Ведрана Якшетич 2, Анна Артишук 11)

Старши треньор: ФЕЛИКС КОЗЛОВСКИ.

Снимки: CEV.EU