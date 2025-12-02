Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

  • 2 дек 2025 | 21:11
  • 554
  • 0

Отборът на Марица (Пловдив) взе първата си точка в групите на Шампионската лига за жени. "Жълто-сините" показаха характер и бяха близо до успеха като домакини на германския Палмберг (Шверин), но отстъпиха с 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15) във втората си среща от Група Е на турнира, играна тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Колодрума".

Така състезателките на Ахметджан Ершимшек заемат 3-ото място във временното класиране с една точка на сметката си от първите два мача, докато за Палмберг това бе втора поредна победа след успеха с 3:1 срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в първия кръг. В третия си мач Марица приема именно френския тим. Мачът е на 7 януари 2026-а (сряда).

Палмберг поведе с 6:2 в началото на срещата, но постепенно Марица намери ритъма в играта си и намали до 9:10 след атака през центъра на Борислава Съйкова. Последваха нови силни минути за гостите, които отново успяха да се откъснат в резултата до 20:15 и това принуди Ахметджан Ершимшек да поиска прекъсване. След него "жълто-сините" съумяха да се доближат до съперника при 20:23, но Палмберг удържа аванса си, за да вземе първия гейм с 25:21. Марица обаче отговори и стартира силно във втория, като отвори ранен аванс от 9:5 при серия от добри сервиси на Ива Дудова. Германският тим изравни при 10:10 и в следващите разигравания двата отбора вървяха точка за точка до 22:22. Ас на Маргарита Гунчева за 23:22 накара наставникът на гостите Феликс Козловски да вземе прекъсване, но след него Ванеса Агбортаби направи блокада, за да приключи дълго разиграване и да осигури два геймбола за Марица, като още първият бе оползотворен след успешно пускане отново на Агбортаби – 25:22.

Третата част също бе изключително равностойна. Българският шампион се откъсна с три точки в началото, но Палмберг стопи разликата и геймът отново се разви с поделено надмощие до решаващите моменти след 21:21, когато две последователни атаки в аут на Миа Кирххоф и на Леана Гроцер дадоха две точки аванс за Марица, а след това "жълто-сините" показаха хладнокръвие, за да затворят частта при 25:22 с блок-аут на Агбортаби. Гостите продължиха да играят много силно в защита в първите минути на четвъртия гейм и това позволи на тима от град Шверин да вземе ранна преднина от 12:4, която увеличи до 19:10. Пловдивчанки отговориха на предизвикателството и дори спасиха четири геймбола, но разликата бе прекалено голяма за заличаване и след 25:20 в полза на Палмберг мачът влезе в решителен тайбрек.

В него играта вървеше с битка точка за точка до 7:7, когато германският отбор взе две поредни разигравания и Ахметджан Ершимшек поиска прекъсване. След него Марица изравни до 9:9, но гостите отново взеха аванс до 12:10 и го задържаха за крайното 15:12.

Най-резултатна за Марица бе Ива Дудова с 20 точки, 18 реализира Ванеса Агбортаби, а 15 записа Борислава Съйкова.

За тима на Палмберг Леана Гроцер завърши с 15 точки, Брит Щуут добави 12, а Мари Тен Бринке и Анна Артишук се отчетоха с по 11 точки за победата.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) - ПАЛМБЕРГ (ШВЕРИН, ГЕРМАНИЯ) 2:3 (21:25, 25:22, 25:22, 20:25, 12:15)

МАРИЦА: Лора Славчева 1, Ива Дудова 20, Ванеса Агбортаби 18, Виктория Коева 13, Борислава Съйкова15, Боряна Ангелова 5 - Жана Тодорова-либеро (Маргарита Гунчева 2, Кая Николова, Дияна Борисова)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК

ШВЕРИН: Ханна Коон, Миа Кирххоф 6, Хелена Кок 7, Аннегрет Хьолциг 7, Брит Щуут 12, Мари Тен Бринке 11 - Флориен Реезинк-либеро (Зуус Геритсен, Ирис Вос 1, Леана Гроцер 15, Ведрана Якшетич 2, Анна Артишук 11)

Старши треньор: ФЕЛИКС КОЗЛОВСКИ.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

  • 2 дек 2025 | 19:16
  • 826
  • 0
Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

  • 2 дек 2025 | 19:05
  • 1485
  • 1
ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

  • 1 дек 2025 | 19:52
  • 2042
  • 0
Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

  • 1 дек 2025 | 17:56
  • 5380
  • 2
Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

  • 1 дек 2025 | 17:05
  • 695
  • 0
Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

  • 1 дек 2025 | 16:47
  • 1306
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20507
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27556
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1415
  • 9
Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1505
  • 1
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20621
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27826
  • 10