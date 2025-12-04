Николай Желязков: В момента не мисля за класирането, а за играта на отбора

Волейболистите на Левски отстъпиха като гости на Локомотив Авиа с 2:3 гейма, в отложен мач от efbet Супер Волей. С това „сините“ записаха втора загуба досега, като заемат трета позиция във временното класиране с 5 успеха и 15 точки.

Старши треньорът на Левски Николай Желязков заяви след мача, че момчетата му са направили всичко възможно и са бе борили докрай.

Левски изпусна 4 мачбола и Локомотив взе драматична победа в Пловдив

„Честита победа на Локомотив. И двата отбора заслужаваха успеха, но в този мач те се оказаха победители. Ние направихме всичко възможно, момчетата дадоха всичко от себе си”, заяви Николай Желязков.

“Опитахме се да бъдем ефективни на сервис, но не успяхме. Не само сервисът, имаше и други неща, които можехме да направим по-добре, но за момента това е ситуацията. Младите ни състезатели на тренировки показват понякога добри неща, но има големи амплитуди. Трябва да се стабилизират и на мачове да го показват. Работата на моменти дава резултат, но още много работа им трябва да, за да могат да помогнат на тима ни за по-дълги периоди. Не само ние сме с проблеми, другите отбори също имат своите. Ще тренираме, ще продължим да даваме най-доброто от себе си, за да защитаваме името на клуба. На моменти показваме добри неща, но имаме голям брак в играта и това е нещото което трябва да търсим да изчистим. Като цяло смятам, че има накъде да се развива нашата игра. В момента не мисля за класирането, а за играта на отбора”, добави старши треньорът на Левски.

Снимки: Startphoto