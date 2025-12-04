Силни Николай Къртев и Николай Колев на финал с ПАОК за Купата на лигата в Гърция

Българските волейболисти Николай Къртев и Николай Колев ще играят на финал със своя отбор ПАОК (Солун) за Купата на лигата в Гърция “Никос Самарас”.

ПАОК победи драматично в полуфиналната среща Флоисвос с 3:2 (22:25, 21:25, 25:22, 25:23, 17:15).

ПАОК стигна до пълен обрат в мача, след като Николай Колев атакува мощно, за да спечели тима от Солун третата част с 25:22.

Много силен мач за Николай Къртев, който на терена показа най-доброто от себе си. Центърът бе ключов за двата най-решителни момента в мача: блок за 25:23 в четвъртия гейм, който изпрати мача в тайбрек. Къртев заби победен ас за 17:15 в 5-ия гейм, който донесе историческата победа.

Николай Колев реализира 15 точки (1 ас, 3 блока, 58% ефективност в атака - +7).

Николай Къртев добави 9 точки (2 аса, 3 блока, 67% ефективност в атака - +7).

Най-резултатен за ПАОК стана кубинският диагонал Фернандо Ернандес с 22 точки (2 аса, 43% ефективност в атака - +8).

Страхотен мач изигра и бившият сръбски национал Урош Ковачевич, който се отличи с 21 точки (3 блока, 62% ефективност в атака, 25% перфектно и 42% позитивно посрещане - +14).

За MVP бе избран Менелаос Кокинакис, който записа 14 точки (3 аса, 3 блока, 33% ефективност в атака, 28% перфектно и 48% позитивно посрещане - +13).

Ираклис Пападополус бе най-резултатен за Флоисвос с 23 точки.

Маартен Ван Гардерен добави 19 точки.

На финала на 5 декември ПАОК излиза срещу Олимпиакос (Пирея) в спор за титлата.