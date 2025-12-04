Популярни
  • 4 дек 2025 | 15:21
  • 232
  • 0
Преслав Петков със силен мач за Соренто

Световният вицешампион с България Преслав Петков изигра нов силен двубой за тима на Ромео (Соренто) в италианската Серия А2. Центърът бе титуляр и се разписа с 10 точки (4 блокаa, 67% ефективност в атака - +5).

Отборът, воден от Никола Еспозито, отстъпи при гостуването си на Виртус (Аверса) с 1:3 (26:28, 25:23, 23:25, 17:25) в мач от осми кръг, изигран в "Палаякадзи" в Аверса.

Андреа Балди записа 18 точки (1 ас, 2 блокади). Бившият волейболист на Дея спорт (Бургас) Стефано Патриарка добави 13 точки (5 блокади). За съперника Алесио Талоне реализира 20 точки (2 аса, 2 блокади), с 16 точки се отчете Никола Тиодзо (2 блокади).

В следващия кръг Соренто среща Кампи Реали Канту и Николай Иванов, на 7 декември (неделя) от 20:00 ч.

