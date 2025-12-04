Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов вече е реализатор №1 в Суперлигата на Италия

Алекс Николов вече е реализатор №1 в Суперлигата на Италия

  • 4 дек 2025 | 15:35
  • 674
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 4-а загуба за сезона в италианската Суперлига.

Воденият от Джампаоло Медей тим отстъпи като гост на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 14:25) в мач от междинния 9-и кръг на шампионата.

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Лубе загуби от Монца на Атанасов и Величков
Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Лубе загуби от Монца на Атанасов и Величков

Алекс Николов, който по-рано през годината стана Реализатор 01 на Световното първенство във Филипините, изигра нов страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (5 аса!, 3 блока, 42% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +11).

След този двубой Алекс Николов вече е едноличен лидер в класацията за реализатори в Суперлигата на Италия с актив от 195 точки (24 аса, 12 блока).

Втори е белгиецът Фере Регрес от Алианц (Милано) с актив от 178 точки и мач по-малко.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Християн Димитров и Самуил Вълчинов записаха 39 точки, Равена е лидер в А2

Християн Димитров и Самуил Вълчинов записаха 39 точки, Равена е лидер в А2

  • 4 дек 2025 | 13:42
  • 288
  • 0
Николай Желязков: В момента не мисля за класирането, а за играта на отбора

Николай Желязков: В момента не мисля за класирането, а за играта на отбора

  • 4 дек 2025 | 13:03
  • 423
  • 0
Вени Антов и Влади Гърков с послание към звездите на бъдещето

Вени Антов и Влади Гърков с послание към звездите на бъдещето

  • 4 дек 2025 | 12:44
  • 444
  • 0
Найден Найденов: Двата отбора направиха уникален мач, който за щастие успяхме да спечелим

Найден Найденов: Двата отбора направиха уникален мач, който за щастие успяхме да спечелим

  • 4 дек 2025 | 12:34
  • 997
  • 1
MVP Кирил Колев: Имаме качества да станем шампиони

MVP Кирил Колев: Имаме качества да станем шампиони

  • 4 дек 2025 | 12:15
  • 341
  • 0
Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12 точки, Мачерата победи Сиена

Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12 точки, Мачерата победи Сиена

  • 4 дек 2025 | 11:10
  • 1249
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

Ботев (Враца) 0:0 Спартак (Варна), мъглата се вдигна

  • 4 дек 2025 | 15:32
  • 5291
  • 3
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 19353
  • 47
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 10996
  • 43
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 3535
  • 26
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 18802
  • 109
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 23511
  • 29