Алекс Николов вече е реализатор №1 в Суперлигата на Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 4-а загуба за сезона в италианската Суперлига.

Воденият от Джампаоло Медей тим отстъпи като гост на Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 14:25) в мач от междинния 9-и кръг на шампионата.

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, но Лубе загуби от Монца на Атанасов и Величков

Алекс Николов, който по-рано през годината стана Реализатор 01 на Световното първенство във Филипините, изигра нов страхотен мач за Лубе и бе над всички с 26 точки (5 аса!, 3 блока, 42% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +11).

След този двубой Алекс Николов вече е едноличен лидер в класацията за реализатори в Суперлигата на Италия с актив от 195 точки (24 аса, 12 блока).

Втори е белгиецът Фере Регрес от Алианц (Милано) с актив от 178 точки и мач по-малко.