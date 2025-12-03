Жана Тодорова: Направихме твърде много лични грешки

На пръв поглед, усещането ми е, че твърде много лични грешки направихме. Дори в някои геймове по 10-13 непредизвикани грешки, което на това ниво няма как да избегнеш загубата. Това каза състезателката на Марица Жана Тодорова след поражението от германския Палмберг Шверин с 2:3 гейма в пловдивската зала "Колодрума" във втората среща от група Е на Шампионската волейболна лига.

Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

Марица Пловдив взе първата си точка в групите. "Жълто-сините" показаха характер и бяха близо до успеха срещу, но отстъпиха на гостите от Германия.

"Също включването на номер 9, която стана MVP на мача, Грозер не успяхме да се справим на блок, на защита с нея. Мисля, че това надделя", обясни волейболистката на Марица пред камерата на БНТ.

Състезателките на Ахметджан Ершимшек заемат третото място в класирането на групата с една точка на сметката си от първите два мача.

В третия си двубой Марица приема френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 7 януари 2026 година отново в "Колодрума".