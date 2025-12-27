Популярни
  2. Волейбол
  3. Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов с 39 точки! Халкбанк е втори в Турция

Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов с 39 точки! Халкбанк е втори в Турция

  • 27 дек 2025 | 20:39
  • 212
  • 0

Казийски и Цветан Соколов и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха 11-а победа в турската Ефелер Лига.

Воденият от Радостин Стойчев отбор надделя над Истанбул Генчлик с 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 15:11) в среща от 13-и кръг.

Матей Казийски се отчете с 16 точки (39% ефективност в атака, 31% перфектно и 58% позитивно посрещане - +10).

Цветан Соколов бе най-резултатен с 23 точки (1 ас, 1 блок, 55% ефективност в атака - +17).

Йоанди Леал добави 19 точки (2 аса, 1 блокада). За съперника Лусиано Палонски се отчете с 25 точки (1 блокада), с 22 точки завърши Мортеза Шарифи (2 аса, 2 блокади).

Халкбанк е втори във временното класиране с 31 точки (11 победи, 2 загуби), Истанбул Генчлик е четвърти с 28 точки (9 победи, 4 загуби).

В следващия кръг Халкбанк среща Алания с Георги Сеганов на 11 януари (неделя), от 13:00 часа.

Истанбул Генчлик среща Газиантеп Генчлик Спор.

