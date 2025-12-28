Йордан Мицин има добри добри спомени от Черно море

Новият старши треньор на волейболния тим Черно море Йордан Мицин вчера проведе първа тренировка с отбора.

Той припомни, че има добри спомени от Варна, където игра през 1997-ма 1998-ма година под ръководството на треньора Божидар Колев.

"Спомням си много добре този период. Тогава станахме трети в турнира за купата на България и четвърти в шампионата" заяви Йордан Мицин пред колегата Румен Генов от Народен спорт, като набързо изброи и всички състезатели с които тогава е играл.

"Спомням си, че с Миро Живков бяхме двамата разпределители, още Цецо Тодоров, Юли Тупанков. С отбора тренираше и Милен Стоянов, Борко Янков, но само трупаха опит с мъжкия тим", допълни Мицин.

Отборът на варненци тогава беше влязъл в елита и имаха нужда от разпределител. Божо Колев беше се спрял на едно друго момче, но той замина за чужбина и препоръча мен.

"Този човек ще ти свърши работа", му каза моят приятел, на треньора и така се озовах във Варна, коментира Мицин, като връща лентата назад.