Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Йордан Мицин има добри добри спомени от Черно море

Йордан Мицин има добри добри спомени от Черно море

  • 28 дек 2025 | 13:51
  • 123
  • 0
Йордан Мицин има добри добри спомени от Черно море

Новият старши треньор на волейболния тим Черно море Йордан Мицин вчера проведе първа тренировка с отбора.

Той припомни, че има добри спомени от Варна, където игра през 1997-ма 1998-ма година под ръководството на треньора Божидар Колев.

"Спомням си много добре този период. Тогава станахме трети в турнира за купата на България и четвърти в шампионата" заяви Йордан Мицин пред колегата Румен Генов от Народен спорт, като набързо изброи и всички състезатели с които тогава е играл.

Сериозни рокади в Черно море – Виктор Йосифов спира с волейбола, има и нов треньор
Сериозни рокади в Черно море – Виктор Йосифов спира с волейбола, има и нов треньор

"Спомням си, че с Миро Живков бяхме двамата разпределители, още Цецо Тодоров, Юли Тупанков. С отбора тренираше и Милен Стоянов, Борко Янков, но само трупаха опит с мъжкия тим", допълни Мицин.

Отборът на варненци тогава беше влязъл в елита и имаха нужда от разпределител. Божо Колев беше се спрял на едно друго момче, но той замина за чужбина и препоръча мен.

"Този човек ще ти свърши работа", му каза моят приятел, на треньора и така се озовах във Варна, коментира Мицин, като връща лентата назад.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов с 39 точки! Халкбанк е втори в Турция

Отлични Матей Казийски и Цветан Соколов с 39 точки! Халкбанк е втори в Турция

  • 27 дек 2025 | 20:39
  • 2526
  • 1
Сериозни рокади в Черно море – Виктор Йосифов спира с волейбола, има и нов треньор

Сериозни рокади в Черно море – Виктор Йосифов спира с волейбола, има и нов треньор

  • 27 дек 2025 | 16:48
  • 7741
  • 17
Падуа, без Борис Начев, взе гейм на Милано в Италия

Падуа, без Борис Начев, взе гейм на Милано в Италия

  • 26 дек 2025 | 23:17
  • 829
  • 4
Силни Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена с драматична загуба в Серия А2

Силни Християн Димитров и Самуил Вълчинов, Равена с драматична загуба в Серия А2

  • 26 дек 2025 | 23:09
  • 761
  • 1
Илия Петков и Гротадзолина със загуба №13 в Италия

Илия Петков и Гротадзолина със загуба №13 в Италия

  • 26 дек 2025 | 22:30
  • 920
  • 1
Атанасов, Величков и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

Атанасов, Величков и Mонца без шансове срещу Тренто в Италия

  • 26 дек 2025 | 22:09
  • 2103
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 14490
  • 27
Милан 0:0 Верона

Милан 0:0 Верона

  • 28 дек 2025 | 13:33
  • 2050
  • 0
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 4469
  • 1
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 5953
  • 8
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 10541
  • 18
Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

  • 28 дек 2025 | 13:51
  • 3576
  • 0