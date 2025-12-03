Мартин Паскалев отново не помириса терен

Вележ (Мостар) и ФК Сараево направиха нулево равенство в двубой от 17-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Мартин Паскалев за пореден път не се появи в игра за гостите. Българският защитник за последно беше на терена при успеха с 2:0 срещу същия съперник на 20 септември.

Преди почивката и двата отбора играха много предпазливо, а през второто полувреме Сараево имаше надмощие, но не можа да се възползва от положенията си пред вратата на Тарик Карич.

В класирането тимът на Марио Цвитанович е на 4-то място с 23 точки, а Вележ е 3-ти с 24. Битката за титлата ще се води между Борац (Баня Лука), който има 34 точки, и Зрински (Мостар), който е с 33.

ФК Сараево е в серия от три мача без победа, а през уикенда ще сеизправи срещу големия си съперник Железничар.