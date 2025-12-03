Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФК Сараево
  3. Мартин Паскалев отново не помириса терен

Мартин Паскалев отново не помириса терен

  • 3 дек 2025 | 03:00
  • 193
  • 0
Мартин Паскалев отново не помириса терен

Вележ (Мостар) и ФК Сараево направиха нулево равенство в двубой от 17-ия кръг на първенството на Босна и Херцеговина. Мартин Паскалев за пореден път не се появи в игра за гостите. Българският защитник за последно беше на терена при успеха с 2:0 срещу същия съперник на 20 септември.

Преди почивката и двата отбора играха много предпазливо, а през второто полувреме Сараево имаше надмощие, но не можа да се възползва от положенията си пред вратата на Тарик Карич.

В класирането тимът на Марио Цвитанович е на 4-то място с 23 точки, а Вележ е 3-ти с 24. Битката за титлата ще се води между Борац (Баня Лука), който има 34 точки, и Зрински (Мостар), който е с 33.

ФК Сараево е в серия от три мача без победа, а през уикенда ще сеизправи срещу големия си съперник Железничар.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Оцелул с победа за Купата на Румъния, Милен Желев получи почивка

Оцелул с победа за Купата на Румъния, Милен Желев получи почивка

  • 3 дек 2025 | 01:58
  • 271
  • 0
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 6726
  • 0
Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

Нова домакинска издънка за отбора на Бастунов

  • 1 дек 2025 | 23:01
  • 1365
  • 0
Станимир Стоилов е доволен, но има забележки към играта на Гьозтепе

Станимир Стоилов е доволен, но има забележки към играта на Гьозтепе

  • 1 дек 2025 | 17:11
  • 1799
  • 1
Мерт Дурмуш вкара първия си гол за Тернана

Мерт Дурмуш вкара първия си гол за Тернана

  • 1 дек 2025 | 14:13
  • 2402
  • 2
Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

  • 1 дек 2025 | 00:46
  • 2160
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 17144
  • 355
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 17013
  • 21
Ювентус с лекота елиминира Удинезе

Ювентус с лекота елиминира Удинезе

  • 2 дек 2025 | 23:56
  • 7241
  • 2
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 6726
  • 0
Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 27431
  • 22
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 31643
  • 30