  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

  • 2 дек 2025 | 20:53
  • 624
  • 0

Часове остават до един от най-интересните сблъсъци в efbet Супер Волей, в което един срещу друг ще се изправят Локомотив Авиа (Пловидв) и Левски София. Отложеното дерби от 6-ия кръг е утре (3 декември) от 19,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Локомотив Авиа излезе начело след чиста победа над Пирин
Локомотив Авиа излезе начело след чиста победа над Пирин

Домакините от Локомотив са без загуба до момента и заемат второ място във временното класиране с 5 победи и 14 точки. "Сините" пък са трети с 5 победи, 1 загуба и 14 точки.

Левски София с бърза победа срещу Славия
Левски София с бърза победа срещу Славия

От Локомотив излязоха с призив към феновете за подкрепа, пълна зала и волейболен празник за дербито:

"Приятели, фенове, локомотивци,

Идва отново моментът, в който трябва да сме заедно! Защото утре – 3 декември (сряда), е дербито на есенния дял: „Локомотив Авиа“ срещу шампиона „Левски София“! Това не е просто мач. Това е вечер, в която показваме как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце!

Залата на ПУ „Св. П. Хилендарски“ трябва да вибрира – от емоции, от обич към отбора, от енергия. Да докажем отново, че Локомотив няма равен, когато трибуните са зад него! Защото вие сте онзи глас, онзи заряд и онази тръпка, която прави победите по-големи, а битките – по-красиви.

Нека покажем как се прави атмосфера, която се помни не с дни и седмици, а с години!

Елате. Споделете. Доведете приятел. Облечете се в черно-бяло.

Да превърнем този мач в празник на волейбола и истинската подкрепа!

Начало: 19:30 часа

САМО ЛОКО!", написаха от клуба в социалните мрежи.

