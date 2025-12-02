Локомотив с призив към феновете преди дербито с Левски

Часове остават до един от най-интересните сблъсъци в efbet Супер Волей, в което един срещу друг ще се изправят Локомотив Авиа (Пловидв) и Левски София. Отложеното дерби от 6-ия кръг е утре (3 декември) от 19,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Локомотив Авиа излезе начело след чиста победа над Пирин

Домакините от Локомотив са без загуба до момента и заемат второ място във временното класиране с 5 победи и 14 точки. "Сините" пък са трети с 5 победи, 1 загуба и 14 точки.

Левски София с бърза победа срещу Славия

От Локомотив излязоха с призив към феновете за подкрепа, пълна зала и волейболен празник за дербито:

"Приятели, фенове, локомотивци, Идва отново моментът, в който трябва да сме заедно! Защото утре – 3 декември (сряда), е дербито на есенния дял: „Локомотив Авиа“ срещу шампиона „Левски София“! Това не е просто мач. Това е вечер, в която показваме как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце! Залата на ПУ „Св. П. Хилендарски“ трябва да вибрира – от емоции, от обич към отбора, от енергия. Да докажем отново, че Локомотив няма равен, когато трибуните са зад него! Защото вие сте онзи глас, онзи заряд и онази тръпка, която прави победите по-големи, а битките – по-красиви. Нека покажем как се прави атмосфера, която се помни не с дни и седмици, а с години! Елате. Споделете. Доведете приятел. Облечете се в черно-бяло. Да превърнем този мач в празник на волейбола и истинската подкрепа! Начало: 19:30 часа САМО ЛОКО!", написаха от клуба в социалните мрежи.