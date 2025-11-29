Левски София с бърза победа срещу Славия

Шампионът Левски София записа 5-а поредна победа в efbet Супер Волей. Играчите на Николай Желязков биха бързо и без особени проблеми Славия с 3:0 (25:15, 25:19, 25:22) в мач от 7-ия кръг, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

По този начин "сините" най-вероятно ще останат на 3-о място във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 14 точки. Славия пък продължава да е на последната 10-а позиция с едва 1 победа, 5 загуби и 2 точки.

Следващата среща за Левски ще бъде отложеното дерби с вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) от 6-ия кръг. Двубоят ще бъде в сряда (3 декември) от 19,30 часа в Пловдив. След това в редовния 8-и кръг шампионите ще почиват, докато "белите" ще гостуват на Пирин (Разлог). Този мач ще бъде в петък (5 декември) от 18,00 часа.

Левски позволи на Славия да води само в рамките на две разигравания във втория гейм, а в останалата част от мача "сините" доминираха. Шампионите спечелиха с 25:15 и 25:19 първите две части и в третата също се сдобиха със сериозна преднина, която "белите" стопиха до една точка при 18:19. Лазар Бучков и Скримов обаче възстановиха преднината на Левски и последният даде мачбол при 24:22, от който "сините" се възползваха. Това се случи с втората блокада в мача на Светослав Гоцев.

Най-полезен за Левски стана Тодор Скримов с 11 точки (5 аса! и 50% ефективност в атака - +6), а Лазар Бучков и Юлиан Вайзиг добавиха 9 и 8 точки за победата.

За домакините от Славия Дейвид Барутов също реализира 11 точки (73% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +5).

СЛАВИЯ - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:3 (15:25, 19:25, 22:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 1, Георги Костадинов 5, Дейвид Барутов 11, Борис Китов 5, Димитър Чавдаров 4, Константин Динов 5 - Христо Колев-либеро (Даниел Йений, Обраян Мокуние 3)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 3, Юлиан Вайзиг 8, Тодор Скримов 11, Гордан Люцканов 7, Светослав Гоцев 5, Лазар Бучков 9 - Димитър Добрев-либеро (Петьо Иванов, Петко Петков 1, Мартин Татаров)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.