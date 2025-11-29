Локомотив Авиа излезе начело след чиста победа над Пирин

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) излезе начело във временното класиране на efbet Супер Волей след 5-а поредна победа. Възпитаниците на Найден Найденов успяха да се наложат чисто като домакини на Пирин (Разлог) с 3:0 (25:23, 25:22, 25:16) в една от най-интересните срещи от 7-ия кръг, играна тази вечер в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

По този начин пловдичани са начело във временното класиране с 5 победи от 5 мача и 14 точки, с колкото е и вторият Нефтохимик 2010 (Бургас), но с по-лошо геймово съотношение. Пирин остава на 6-о място с 3 победи, 4 загуби и 9 точки.

Следващият мач за Локомотив ще бъде отложеното дерби с шампиона Левски София от 6-ия кръг. Двубоят ще бъде в сряда (3 декември) от 19,30 часа отново в Пловдив. След това в редовния 8-и кръг играчите на Найденов ще гостуват на Дея спорт (Бургас), докато разложани ще са домакини на Славия.

Най-резултатен за Локомотив стана Жулиен Георгиев с 14 точки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +8) за победата.

Ивайло Дамянов (3 блока, 1 ас и 78% ефективност в атака - +9) и капитанът Тодор Вълчев (3 аса, 44% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +2) реализираха по 11 точки за успеха, като Дамянов бе обявен и за MVP на мача.

За Пирин Мариян Наков (28% ефективност в атака - +1) и Костадин Гаджанов (5 блока! и 71% ефективност в атака - +9) се отчетоха с по 10 точки.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (25:23, 25:22, 25:16)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 1, Жулиен Георгиев 14, Тодор Вълчев 11, Кристиян Алексов 9, Ивайло Дамянов 11, Кирил Колев 6 - Мартин Иванов-либеро (Александър Николов 3, Димитър Дулчев 1, Антон Станчев 1, Трифон Лапков, Чавдар Съловски-либеро)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев, Мариян Наков 10, Златко Кьосев 3, Теодор Каменов 8, Костадин Гаджанов 10, Костадин Козелов 6 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев 1, Константин Манолев 1, Любомир Златков 2)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg