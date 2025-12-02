Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

Националът Венислав Антов напълно заслужено попадна в Идеалния отбор на 8-ия кръг във френската Marmara Spike Ligue според авторитетното местно издание VolleyActu.fr.
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция
21-годишният диагонал заби рекордните 45 точки при драматичната победа на своя Туркоа над Шомон с 3:2 гейма в събота вечер.
45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция
Днес Антов и съотборниците му са домакини на шампиона и лидер в класирането Тур в дербито на междинния 9-и кръг.