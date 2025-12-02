Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

  • 2 дек 2025 | 19:16
  • 423
  • 0
Вени Антов в Идеалният отбор на кръга във Франция

Националът Венислав Антов напълно заслужено попадна в Идеалния отбор на 8-ия кръг във френската Marmara Spike Ligue според авторитетното местно издание VolleyActu.fr.

Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция
Невероятен Венислав Антов с фантастични 45 точки, Туркоа измъкна драматична победа във Франция

21-годишният диагонал заби рекордните 45 точки при драматичната победа на своя Туркоа над Шомон с 3:2 гейма в събота вечер.

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция
45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

Днес Антов и съотборниците му са домакини на шампиона и лидер в класирането Тур в дербито на междинния 9-и кръг.

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки
Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки
Следвай ни:

Още от Волейбол

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

Венислав Антов с нов прякор след рекордните 45 точки

  • 2 дек 2025 | 19:05
  • 792
  • 0
ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

ЦСКА без проблеми срещу Черно море във Варна

  • 1 дек 2025 | 19:52
  • 2008
  • 0
Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

Уникален! Хулио Веласко направи безплатен курс за над 1000 волейболисти в Буенос Айрес

  • 1 дек 2025 | 17:56
  • 5347
  • 2
Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

Мира Тодорова и Викторина Химеджи с 13-а победа в японската V-лига

  • 1 дек 2025 | 17:05
  • 682
  • 0
Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

Денис Карягин заби 27 точки, Руси Желев добави още 13 точки, но Мачерата допусна драматична загуба

  • 1 дек 2025 | 16:47
  • 1272
  • 0
Боряна Ангелова: Най-важното е да спазваме указанията от треньорите

Боряна Ангелова: Най-важното е да спазваме указанията от треньорите

  • 1 дек 2025 | 16:32
  • 897
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 11075
  • 16
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 21182
  • 24
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 17183
  • 11
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 24241
  • 7
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 36385
  • 44
Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

Кръгът във Втора лига завърши с резултатни срещи

  • 2 дек 2025 | 15:52
  • 34767
  • 15