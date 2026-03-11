Нефтохимик без проблеми срещу Дунав

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигнаха 8-а поредна победа в efbet Супер Волей. Играчите на Иван Станев биха без проблеми като гости Дунав (Русе) с 3:0 (25:21, 25:21, 25:18) в среща от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон, играна тази вечер.

Така бургазлии остават на 3-о място във временното класиране с 15 победи, 4 загуби и 44 точки. В последния 22-и кръг от редовния сезон Нефтохимик е домакин на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). Дербито е в събота (14 март) от 19,00 часа.

В същото време Дунав е твърдо на последната 11-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 18 загуби и 7 точки, като със сигурност ще играе плейаут за оставане в елита срещу втория от Висшата лига. Русенци ще завършат редовния сезон с гостуване на шампиона Левски София също в събота от 19,00 часа.

Най-полезен за Нефтохимик стана Димитър Василев с 16 точки (1 блок, 1 ас, 74% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +13), а Ади Османович добави 12 точки (2 аса и 53% ефективност в атака - +10) за победата.

За домакините от Дунав Алекс Николов също завърши с 16 точки (2 блока и 56% ефективност в атака - +6).

ДУНАВ (РУСЕ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (21:25, 21:25, 18:25)

ДУНАВ: Константин Нечев, Алекс Николов 16, Анте Гилянович 2, Огнян Христов 8, Любчо Янков 5, Александър Кордев 6 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2, Владимир Христов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 3, Ади Османович 12, Рикардо Жуниор 7, Димитър Василев 16, Стефан Чавдаров 7, Мартин Кръстев 4 - Симеон Добрев-либеро (Венцислав Рагин 3, Стоян Димитров 3, Любослав Телкийски)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.