Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик без проблеми срещу Дунав

Нефтохимик без проблеми срещу Дунав

  • 11 март 2026 | 20:26
  • 198
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигнаха 8-а поредна победа в efbet Супер Волей. Играчите на Иван Станев биха без проблеми като гости Дунав (Русе) с 3:0 (25:21, 25:21, 25:18) в среща от предпоследния 21-и кръг на редовния сезон, играна тази вечер.

Така бургазлии остават на 3-о място във временното класиране с 15 победи, 4 загуби и 44 точки. В последния 22-и кръг от редовния сезон Нефтохимик е домакин на лидера Локомотив Авиа (Пловдив). Дербито е в събота (14 март) от 19,00 часа.

В същото време Дунав е твърдо на последната 11-а позиция в подреждането с едва 1 победа, 18 загуби и 7 точки, като със сигурност ще играе плейаут за оставане в елита срещу втория от Висшата лига. Русенци ще завършат редовния сезон с гостуване на шампиона Левски София също в събота от 19,00 часа.

Най-полезен за Нефтохимик стана Димитър Василев с 16 точки (1 блок, 1 ас, 74% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +13), а Ади Османович добави 12 точки (2 аса и 53% ефективност в атака - +10) за победата.

За домакините от Дунав Алекс Николов също завърши с 16 точки (2 блока и 56% ефективност в атака - +6).

ДУНАВ (РУСЕ) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (21:25, 21:25, 18:25)

ДУНАВ: Константин Нечев, Алекс Николов 16, Анте Гилянович 2, Огнян Христов 8, Любчо Янков 5, Александър Кордев 6 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов 2, Владимир Христов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 3, Ади Османович 12, Рикардо Жуниор 7, Димитър Василев 16, Стефан Чавдаров 7, Мартин Кръстев 4 - Симеон Добрев-либеро (Венцислав Рагин 3, Стоян Димитров 3, Любослав Телкийски)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

  • 11 март 2026 | 14:59
  • 1176
  • 0
Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

  • 11 март 2026 | 14:30
  • 1662
  • 0
Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

  • 11 март 2026 | 13:49
  • 720
  • 1
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 11897
  • 2
Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

  • 10 март 2026 | 13:09
  • 5390
  • 9
Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

  • 10 март 2026 | 11:47
  • 790
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Леверкузен 0:0 Арсенал, без голове през първата част

На почивката: Леверкузен 0:0 Арсенал, без голове през първата част

  • 11 март 2026 | 20:33
  • 3558
  • 5
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 5927
  • 11
Смазваща преднина за "лъвиците" в Пловдив!

Смазваща преднина за "лъвиците" в Пловдив!

  • 11 март 2026 | 19:00
  • 6477
  • 5
Реал Мадрид - Ман Сити (съставите)

Реал Мадрид - Ман Сити (съставите)

  • 11 март 2026 | 20:35
  • 447
  • 0
Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 11124
  • 101
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 20348
  • 156