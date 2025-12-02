Популярни
Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

  • 2 дек 2025 | 18:36
  • 324
  • 0
Кьолн ще бъде водещ град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за Олимпийските игри

Кьолн ще бъде водещият град в кандидатурата на региона Рейн-Рур за домакинство на Олимпийските игри в Германия, заяви премиерът на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Той се срещна с представители на общините, участващи в кандидатурата, в Дюселдорф.

„Предлагаме на Германия и на света най-компактните, устойчиви и зрелищни Олимпийски игри. Най-силната кандидатура за Олимпийските игри идва от нас“, каза той.

Наред с други неща, стадионът за лека атлетика ще бъде построен в Кьолн, а не, както някога изглеждаше възможно, в Есен. Той ще бъде издигнат като временно съоръжение, части от което по-късно ще бъдат използвани за други цели. Олимпийското село също ще бъде разположено в Кьолн.

„Около 95% от спортистите ще могат да бъдат настанени в централното Олимпийско село“, каза Вюст, цитиран от ДПА.

Както беше планирано от самото начало, други спортни съоръжения ще бъдат разпръснати в други общини в Северен Рейн-Вестфалия. Състезанията по плуване ще се проведат в Гелзенкирхен, футболът в Дортмунд, а хокеят в Мьонхенгладбах. Северен Рейн-Вестфалия иска да използва съществуващата инфраструктура и като най-населената германска провинция да спечели от много посетители.

„В момента предполагаме, че ще можем да предложим около 14 милиона билета. Абсолютен рекорд“, каза Вюст.

Берлин, Хамбург, Мюнхен и регионът Рейн-Рур се борят за домакинство на Олимпийските игри в Германия.

Германската олимпийска организация DOSB планира да реши през третото тримесечие на 2026-а кой град или регион ще кандидатства и за кои летни игри. Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година са в процес на разглеждане.

Жителите на Мюнхен наскоро гласуваха в подкрепа на олимпийската кандидатура, докато Северен Рейн-Вестфалия ще проведе референдум на 19 април дали регионът Рейн-Рур трябва да продължи напред.

