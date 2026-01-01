Крал Карлсен завоюва 20-ата си световна титла!

Магнус Карлсен спечели Световното първенство по блиц шах на ФИДЕ 2025, след като победи гросмайстор Нодирбек Абдусаторов с 2,5:1,5 във финалния мач. Освен наградата от 70 000 евро, той завоюва деветата си световна титла по блиц и общо 20-ата си световна титла във всичките три контроли на време. За пети път Карлсен носи двойната корона – едновременно световен шампион по ускорен и по блиц шах.

Магнус Карлсен за шести път е световен шампион по ускорен шах

Едва на 21 години гросмайстор Бибисара Асаубаева спечели третата си световна титла по блиц на Световното първенство по блиц шах за жени на ФИДЕ 2025, след като победи двукратната шампионка гросмайстор Анна Музичук с 2,5:1,5 във финалния мач. Тя печели 40 000 евро и, което е по-важно, си осигурява място в Турнира на претендентките на ФИДЕ през 2026 година.

Въпреки че това е деветият път, в който Карлсен печели световната титла по блиц, пътят му до златото далеч не беше лек – той трябваше да печели задължителни партии както в швейцарската система, така и във фазата на директните елиминации. По същия начин Асаубаева беше близо до загуба в последните две партии от швейцарския турнир, но спаси изгубена позиция в последния кръг. Подобно на Карлсен и тя спечели финалния мач едва в последната партия.

Съществува известен цитат, приписван на гросмайстор Михаил Тал, който гласи нещо от рода на: „Позицията е равна, но по-равна за мен.“ Карлсен, който е изградил кариера върху печеленето на равни ендшпили, отново показа, че краят на партията почти винаги е „по-равен“ за него, отколкото за всички останали.

Карлсен – Каруана 3:1 (полуфинал 1)

След две ремита Карлсен спечели последните две партии от мача. Ремитата обаче далеч не бяха спокойни – в първата партия Каруана жертва фигура, но в крайна сметка удържа равенството, а във втората опитът за атака на Карлсен се оказа безрезултатен.

Има и друг често цитиран шахматен афоризъм, приписван на Зигберт Тараш: „Всички ендшпили с топове са реми.“ Карлсен сякаш отговори: не и срещу мен. Каруана, който трябваше задължително да спечели с черните фигури, не получи никакви шансове, а именно Карлсен триумфира с опустошителна атака.

Абдусаторов – Арджун 2,5:0,5 (полуфинал 2)

С оглед на формата, която Арджун показа в швейцарския турнир, този мач беше изненадващо едностранен. Узбекският гросмайстор спечели първите две партии, а след това си позволи реми, за да приключи двубоя само за три партии. След топов ендшпил в първата партия Абдусаторов отново победи, използвайки царя си като активна фигура в края на играта.

Абдусаторов – Карлсен 1,5:2,5 (финал)

Карлсен се самоунищожи в първата партия, опитвайки се прекалено настойчиво да спечели, но след това взе две победи с черните фигури.

В първата партия Карлсен почти „жертва“ коня си с 39.Rf7??. След като вече беше докоснал топа си, той изигра 39.Rh6?? и позицията му на дамския фланг се срина.

След това Карлсен изигра Партията на деня и вероятно най-запомнящия се ендшпил на турнира. Имаше и любопитен момент, в който Карлсен, осъзнавайки, че ще спечели, погледна към публиката по време на партията. По-късно той обясни мислите си така: „В този момент просто се наслаждавах и имах спокойствието да осъзная, че вече печеля и че не биваше да ми даваш този шанс.“

След почти перфектно реми – с близо 98% точност и за двете страни – всичко се реши в четвъртата партия. При равен резултат победата на който и да е от двамата означаваше световната титла, а именно Карлсен я спечели в поредния ендшпил. Ходът 60...e3!, изигран за две секунди, се оказа шампионският ход – временна жертва на пешка, която разруши пешечната структура на белите.

Абдусаторов, който спечели световната титла по ускорен шах през 2021 г., никога досега не беше печелил медал в блиц. Сега той завоюва сребро за първи път. Каруана и Арджун си поделят третото и четвъртото място.

Церемонията по награждаването включваше и победителите в ускорения шах. Карлсен завърши първи, гросмайстор Владислав Артемиев – втори, а Арджун отново трети.