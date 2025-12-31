Популярни
Карлос Насар остана извън топ 10 за спортист на света

  • 31 дек 2025 | 09:01
  • 1945
  • 2
Карлос Насар остана извън топ 10 за спортист на света

Карлос Насар остана извън топ 10 на най-добрите спортисти в света за 2025 г. Общо 53 спортисти се бореха за престижното признание в анкетата на Международната асоциация на спортните журналисти, в която право на глас имаха 121 представители на медии, включително и от България. През настоящата година Насар спечели световна и европейска титла и постави куп световни рекорди.

За втора поредна година №1 при мъжете стана шведският лекоатлет Арманд Дуплантис, който през 2025 г. подобри четири пъти световния рекорд в овчарския скок и спечели третата си поредна световна титла. Той събра 1182 точки в анкетата, а втори се нареди испанският тенисист Карлос Алкарас, който завърши годината като №1 в световната ранглиста. На трето място бе класиран носителят на Златната топка Усман Дембеле. Петицата допълниха неговият съотборник в европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Ашраф Хакими и словенският колоездач Тадей Погачар.

При жените за Спортист №1 в света бе определена испанската футболистка Айтана Бонмати, въпреки че тя остана със сребърни медали както на европейското първенство, така и в Шампионската лига. Състезателката на Барселона и испанския национален отбор по футбол остави след себе си кенийската лекоатлетка Бетрис Чебет, която спечели световните титли в Токио в бяганията на 5000 и 10 000 метра, а трета се нареди тенисистката Арина Сабаленка.

Футболни тимове окупираха тройката на най-добрите отбори през отминаващата година. ПСЖ е първи, следван от Барселона и мароканският национален отбор до 20 години.

