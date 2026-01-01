Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева: Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година

Весела Лечева: Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година

  • 1 яну 2026 | 08:38
  • 863
  • 1
Весела Лечева: Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) и Българския стрелкови съюз (БСС) Весела Лечева поздрави спортисти, треньори и спортни ръководители за Новата година.

„Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година, в която не само утвърдени български спортни звезди, но и много млади шампиони показаха световна класа. 2026-а идва с нови надежди. Това е годината на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина (6-22 февруари), където България ще е с най-силния си олимпийски състав от години.

През 2026-а страната ни е домакин на редица престижни световни форуми, което е доказателство, че през годините нашите федерации изградиха потенциал да са сред най-добрите.

В края на януари Банско за пореден път приема Световната купа по сноуборд, която ще е и последна олимпийска квалификация. В първите дни на февруари Бургас е домакин на Евро 2026 по спортна стрелба за първи път от десетилетия.

През май за първи път в историята Джиро д’Италия ще започне от България с етапите в Несебър, Бургас и Пловдив, а в края на месеца (27-31 май) София е домакин на Европейско първенство по художествена гимнастика.

Едно от най-чаканите спортни събития без съмнение е Европейското първенство по волейбол за мъже през септември, където нашите световни вицешампиони ще имат щастието да играят пред пълни трибуни в София.

Желая на всички спортисти, треньори и спортни ръководители много здраве, за да се справят с предизвикателствата и да преследват своите мечти“, написа Лечева.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Карлос Насар остана извън топ 10 за спортист на света

Карлос Насар остана извън топ 10 за спортист на света

  • 31 дек 2025 | 09:01
  • 22856
  • 33
И Майкъл ван Гервен приключи със Световното по дартс

И Майкъл ван Гервен приключи със Световното по дартс

  • 31 дек 2025 | 00:36
  • 5054
  • 0
Стефанова шеста на Световното по шах, Салимова - 11-та

Стефанова шеста на Световното по шах, Салимова - 11-та

  • 30 дек 2025 | 16:57
  • 4459
  • 3
Магнус Карлсен за шести път е световен шампион по ускорен шах

Магнус Карлсен за шести път е световен шампион по ускорен шах

  • 30 дек 2025 | 14:48
  • 3543
  • 1
Шампионът Люк Литлър достигна 1/4-финалите на Световното по дартс

Шампионът Люк Литлър достигна 1/4-финалите на Световното по дартс

  • 30 дек 2025 | 00:59
  • 4562
  • 0
Весела Димитрова: Исках да съм балерина, а станах гимнастичка

Весела Димитрова: Исках да съм балерина, а станах гимнастичка

  • 29 дек 2025 | 19:00
  • 5846
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4463
  • 0
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10786
  • 4
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16607
  • 70
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3448
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1879
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10612
  • 13