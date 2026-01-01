Тайгър Уудс на 50 - велик в спорта, скандален в живота

В края на 2025 година Тайгър Уудс, най-великият състезател по голф за всички времена, навърши 50 години. Той е единственият играч в историята, който държи и четирите титли от Големия шлем едновременно, а и е с най-много победи от PGA Tour - 82.

Извън състезателния си профил Тайгър Ууудс е противоречива личност - пристрастен към секса с множество изневери на всяка от половинките си, най-нашумялата история по темата е свързана със ски легендата Линдзи Вон. Уудс имаше повратен момент в кариерата си през 2021 година, когато претърпя тежка автомобилна катастрофа в Лос Анджелис, след която се наложи да направи множество операции на краката и гърба си.

Тайгър Уудс в болница с множество травми след автомобилна катастрофа

Тайгър Уудс има редица престижни отличия - най-ценното - "Президентски медал за свобода", връчен му през 2019 година от Доналд Тръмп. Голфърът успя да направи и още една близка връзка с Тръмп, след като влезе в романтични взаимоотношения с бивша снаха на президента на САЩ.