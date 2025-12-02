Спортният арбитражен съд отсъди в полза на Русия и Беларус за Зимната олимпиада

Скиори и сноубордисти от Русия и Беларус спечелиха обжалване срещу Международната ски федерация (ФИС) и ще бъдат допуснати до квалификации в дисциплините си за Зимната Олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо като неутрални спортисти, реши Спортният арбитражен съд (КАС).

Руският спортен министър Михаил Дегтярьов публикува в социалните мрежи днес, че забраната на ФИС, наложена дни след началото на военните действия в Украйна, е отменена. Тя бе потвърдена от ски федерацията и през миналия октомври, когато Руската асоциация по шейнички и отделни състезатели внесоха обжалване, пише агенция АП.

ФИС ще преглежда апликациите на състезатели от Русия и Беларус за потвърждение на неутралния им статут, като крайният срок за това е 18 януари. Олимпийските игри започват на 6 февруари. Според указа на Международния олимпийски комитет (МОК), отделните спортни федерации трябва да докажат, че кандидатите за неутрален статут не са подкрепяли публично руската инвазия на украинска земя и нямат връзки с армията или службите за сигурност в страната.

Отделно от липсата на достатъчно време за разглеждане на кандидатурите, руските спортисти ще имат затруднения и с получаването на визи за посещение на голяма част от страните, приемащи квалификационни състезания за Олимпиадата, добавя АП. ФИС организира почти половината програма за Милано и Кортина, включително 57 от 116-те дисциплини с медали.

"Уставът на ФИС защитава спортистите от дискриминация и изисква федерацията да бъде политически неутрална", се казва в становището на КАС.

Спортисти от Русия и Беларус взеха участие на Олимпийските игри в Париж през 2024, но в значително съкратен състав и без отличителни знаци, включително химни. Двете страни не бяха допуснати до отборните спортове и спечелиха общо пет медала.