Любо Ганев: Убеден, че ще отидем на Олимпиада!

В новия епизод на подкаста „VolleyCast“ гостува един от най-емблематичните български волейболисти – Любомир Ганев, днес президент на Българската федерация по волейбол.

Анатоли Гьонов и Александър Кепев влизат в дълбок 2-часов разговор с него за кариерата му, визията за бъдещето на спорта и усилията на федерацията да развива волейбола в България. Ганев откровено говори за философията на отбора и важността на колективния дух. Според него индивидуалната звезда няма стойност без силен отбор зад себе си:

„Може да има някой, който изпъква с по-силна игра… но ние всички в отбора сме равни. Защото ние сме колективен спорт… Ако няма кой да ти посрещне, няма кой да ти я вдигне, ти няма как да я забиеш.“

Една от ключовите теми в разговора е отношението на младите състезатели към труда, дисциплината и професионалния път. Той споделя част от разговорите си с младите надежди на женския волейболен отбор на България:

„Пътят ще е труден… Която от вас иска да продължи по този път, е добре дошла. Която не иска, свободна е още сега да си тръгне без абсолютно никакви последствия.“

Ганев подчертава, че зад успехите стоят всички – треньори, федерация, фенове:

„Всеки си върши неговата работа… Ние като федерация сме обединени… жените трябва да бъдат мотивирани да работят така, както са мотивирани мъжете.“

Той споделя и философията за игра „топка за топка“, която е в основата на мъжкия отбор през последните две години:

„Те трябва да мислят как да играят топка за топка… има си хора, които да мислят за другото.“



В епизода Ганев разкрива и малко познати моменти от международни мачове. Не пропуска да разкаже за емблематичния мач на България срещу Полша, където българският отбор печели играта с 3:2 гейма.

От напрежение, във важен момент от мача, Ганев удря масата в коментарното студио и прекъсва телевизионния звук за 40 секунди. Разговорът стига и до амбицията България да се класира за Олимпийските игри:

„Не само че мисля, аз съм убеден, че ще отидем на Олимпиада… всички сме един отбор в момента“.

Ганев припомня и историческия телевизионен успех от световното първенство тази година, когато четири български телевизии едновременно излъчват волейбол и достигат 90% аудитория:

„9 от всеки 10 човека са гледали волейбол по това време… Българинът се чувства горд, че е българин.“

В края на разговора Ганев се връща към личната си философия – волейболът е удоволствие:

„От първия ден… за мен волейболът е бил удоволствие. Управителният съвет на федерацията, включително президентът, не получаваме абсолютно никакво възнаграждение. Ние сме там да докараме пари във волейбола, а не да вземем пари от него. Ние всички го правим, защото го усещаме като идея.“