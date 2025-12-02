Дончич изригна с 38 точки, но Финикс сложи край на победната серия на ЛА Лейкърс

Лука Дончич вкара 38 точки, но Лос Анджелис Лейкърс допусна поражение от Финикс Сънс като домакин със 108:125 в мач от редовния сезон на НБА. След равностойно първо полувреме гостите се откъснаха след почивката и до края на срещата запазиха водачеството си от близо 20 точки. Така отборът от Калифорния вече е с баланс от 15-5, докато „Слънцата“ подобриха своя на 13-9, слагайки край на серията от 7 поредни победи на Лейкърс.

Словенската звезда на „Езерняците“ добави и 11 борби за „дабъл-дабъл“, но допусна и 9 грешки, които допринесоха за загубата на отбора му. Той не получи достатъчно помощ от съотборниците си, най-резултатен от които беше Остин Рийвс с 16 точки, докато ЛеБрон Джеймс остана с едва 10 след слаба стрелба от игра (3/10).

За отбора от Аризона Дилън Брукс блесна с 33 точки при стрелба 15 от 26, а Колин Гилеспи записа рекордните за кариерата си 28 точки (8-14 от зонвата за три точки).

Травма в слабините пък извади от игра рано в мача голямата звезда на Финикс Девин Букър, който завърши с 11 точки за само 10 минути на терена.

