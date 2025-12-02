Популярни
Ферлан Менди отново се контузи, ще се завърне догодина

  • 2 дек 2025 | 16:54
Левият бек на Реал Мадрид Ферлан Менди отново е контузен. Според официалното съобщение на кралския клуб той е диагностициран с мускулна травма в бицепса на бедрения мускул на десния крак. ”Белите” не посочват колко време ще се възстановява французинът, но според испанските медии той със сигурност е аут до края на 2025 година.

Това се случва само няколко дни след завръщането на Менди в игра. Той взе участие в двубоя с Олимпиакос от Шампионската лига, след като преди това пропусна седем месеца заради контузия, която получи в дербито с Барселона на 26 април.

Реал Мадрид привлече Менди от Олимпик Лион през 2019 за 48 милиона евро и той записа 202 мача за испанския колос в последните шест години. Французинът подписа нов договор през 2024, въпреки че по време на престоя си при мадридчани получи редица контузии, принудили го да пропусне над 100 двубоя.

