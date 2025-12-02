Ферлан Менди отново се контузи, ще се завърне догодина

Левият бек на Реал Мадрид Ферлан Менди отново е контузен. Според официалното съобщение на кралския клуб той е диагностициран с мускулна травма в бицепса на бедрения мускул на десния крак. ”Белите” не посочват колко време ще се възстановява французинът, но според испанските медии той със сигурност е аут до края на 2025 година.

Това се случва само няколко дни след завръщането на Менди в игра. Той взе участие в двубоя с Олимпиакос от Шампионската лига, след като преди това пропусна седем месеца заради контузия, която получи в дербито с Барселона на 26 април.

Реал Мадрид привлече Менди от Олимпик Лион през 2019 за 48 милиона евро и той записа 202 мача за испанския колос в последните шест години. Французинът подписа нов договор през 2024, въпреки че по време на престоя си при мадридчани получи редица контузии, принудили го да пропусне над 100 двубоя.

Parte médico de Mendy. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 2, 2025