  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 516
  • 2

Бразилският нападател на Реал Мадрид Родриго изравни негативен рекорд за голова суша сред нападателите, играли някога за „кралския клуб“.

Родриго не успя да се разпише в цели 30 последователни мача. С това си постижение той изравнява антирекорда, който досега принадлежеше на Мариано Диас.

Последният гол на бразилеца беше през март, при победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в осминафиналната фаза на Шампионската лига.

От старта на настоящия сезон в Ла Лига Родриго има 12 мача и 395 минути, в които не се е разписвал и няма асистенция.

Снимки: Gettyimages

