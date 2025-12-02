Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Бразилският нападател на Реал Мадрид Родриго изравни негативен рекорд за голова суша сред нападателите, играли някога за „кралския клуб“.

Родриго не успя да се разпише в цели 30 последователни мача. С това си постижение той изравнява антирекорда, който досега принадлежеше на Мариано Диас.

No attacker in Real Madrid history has gone longer without a goal than Rodrygo...😳📉🇧🇷



Tough times for the Brazilian, who has failed to find the net in his last THIRTY games, dating back to March 2025 💔 pic.twitter.com/kWLS3Ihn1p — OneFootball (@OneFootball) December 1, 2025

Последният гол на бразилеца беше през март, при победата с 2:1 над Атлетико Мадрид в осминафиналната фаза на Шампионската лига.

От старта на настоящия сезон в Ла Лига Родриго има 12 мача и 395 минути, в които не се е разписвал и няма асистенция.

