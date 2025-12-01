Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Клубната на телевизия на Реал Мадрид посочи главния рефер от вчерашния двубой с Жирона Рикардо Де Бургос не само като един от основните виновници за това “белите” да не спечелят гостуването си в Каталуня, но като един от реферите, ощетили най-много клуба в последно време. Реал получи една дузпа, с която Килиан Мбапе изравни резултата, но в 80-ата минута гостите имаха претенции за втора такава, след като Родриго бе ритнат в наказателното поле от Жоел Рока, който не игра с топката. Де Бургос обаче подмина ситуацията, а от ВАР не го повикаха да изгледа повторение.
"Ла Лига е корумпирана. На Реал Мадрид са отнети четири точки заради децата на Негреира. Де Бургос е един от съдиите с най-фрапиращото досие срещу Реал Мадрид. Има нередност, защото екипът на VAR не вика съдията. Това се случи във Валекас и се случи в Жирона. Вече се беше случвало и миналата година, когато Реал Мадрид беше с шест точки пред Барселона. Имаше такива инциденти с Еспаньол, в Памплона… и сега отново. Независимо че Реал не играе добре, реалността е, че съдиите спъват отбора. Тези, които трябва да вземат решенията, ги няма, а президентът им ги оправдава. А кой е вицепрезидент на федерацията? Хавиер Тебас”, гласят част от атаките на Реал Мадрид ТВ срещу съдийската система.
Освен за неотсъдената дузпа срещу Родриго, от лагера на Реал претендираха и за нарушение на Алекс Морено срещу Мбапе непосредствено преди гола, с който Жирона поведе в резултата. Този епизод също бе на самата граница на наказателното поле, така че ако беше отсъдено нарушение, това отново трябваше да бъде дузпа за гостите.
