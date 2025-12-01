Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Клубната на телевизия на Реал Мадрид посочи главния рефер от вчерашния двубой с Жирона Рикардо Де Бургос не само като един от основните виновници за това “белите” да не спечелят гостуването си в Каталуня, но като един от реферите, ощетили най-много клуба в последно време. Реал получи една дузпа, с която Килиан Мбапе изравни резултата, но в 80-ата минута гостите имаха претенции за втора такава, след като Родриго бе ритнат в наказателното поле от Жоел Рока, който не игра с топката. Де Бургос обаче подмина ситуацията, а от ВАР не го повикаха да изгледа повторение.

"Ла Лига е корумпирана. На Реал Мадрид са отнети четири точки заради децата на Негреира. Де Бургос е един от съдиите с най-фрапиращото досие срещу Реал Мадрид. Има нередност, защото екипът на VAR не вика съдията. Това се случи във Валекас и се случи в Жирона. Вече се беше случвало и миналата година, когато Реал Мадрид беше с шест точки пред Барселона. Имаше такива инциденти с Еспаньол, в Памплона… и сега отново. Независимо че Реал не играе добре, реалността е, че съдиите спъват отбора. Тези, които трябва да вземат решенията, ги няма, а президентът им ги оправдава. А кой е вицепрезидент на федерацията? Хавиер Тебас”, гласят част от атаките на Реал Мадрид ТВ срещу съдийската система.

QUÉ ESCÁNDALO DE PENALTI A RODRYGO, VAYA ATRACO 😡😡😡pic.twitter.com/pp0yy8xOV3 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 30, 2025

Освен за неотсъдената дузпа срещу Родриго, от лагера на Реал претендираха и за нарушение на Алекс Морено срещу Мбапе непосредствено преди гола, с който Жирона поведе в резултата. Този епизод също бе на самата граница на наказателното поле, така че ако беше отсъдено нарушение, това отново трябваше да бъде дузпа за гостите.

El gol del Girona viene precedido de esta falta sobre Mbappé, con el añadido de que ocurre sobre la línea, con lo cual debió señalarse penalti.

Obsérvese cómo Alex Moreno empuja con las manos y le toca la pierna izquierda al francés. pic.twitter.com/QvAmOyj0p9 — 'Pache' Giralt (@JJ_Giralt) November 30, 2025

