Чаби Алонсо: Факт е, че Реал Мадрид загуби част от качеството си

След три поредни издънки в Ла Лига Реал Мадрид вече е притиснат до стената, защото и изпусна първото място. Сега на тима му предстои гостуване на коварния Атлетик Билбао. Двубоят е в сряда вечер от 20:00 часа.

Ето какво заяви наставникът Чаби Алонсо по редица теми:

Как подхождате към мача?

Това е класическо дерби от Лигата и винаги има страхотна атмосфера. Трябва да действаме с много енергия и концентрация.

Какво трябва да се подобри в играта ви?

Говорим за футбол, за единство, за това какво да подобрим, за да сме по-постоянни. Това е, което ни тревожи. Искаме да прекъснем негативната серия навън и този мач е голяма възможност.

Как е Белингам?

В ежедневната работа виждам, че е добре и е мотивиран. Споделя усещането на всички – че не е доволен, защото не печелим. Но това е част от изискванията. Той иска да ни помага, а ние – на него.

А Мбапе?

Килиан вече изкара цял сезон в Мадрид. Представянето му е много добро… но вече казах, че головете не могат да бъдат само негова работа. Той дава много повече от това – лидерство, влияние… много от ежедневната работа. И е много важен.

Притеснява ли ви, че се говори за уволнения? Или за трансфери?

Отново говорих с президента — разговорът беше в добър тон. Аз мисля за утрешния ден, за подготовката на отбора. Остава много до края на сезона. Всичко е изравнено и има още много време. Ситуацията може да се промени многократно. Трудно ни е да печелим като гост, но можем да го направим този път.

Имате ли усещането, че започват да се съмняват във вас?

Намираме се там, където сме — както в класирането, така и във всичко останало. Живеем с високите изисквания. Фокусираме се върху това, което можем да променим — за това мислим.

Какъв футбол играе този Реал Мадрид?

Футбол — опитвайки се да го правим възможно най-добре. Но имаше мачове, които не бяха толкова добри. А това искаме да коригираме.

Какво се промени в полузащитата?

След Ел Класико или мача с Валенсия, тези от вас, които имат съмнения, нямаше да задават този въпрос. Отборът като цяло е загубил малко от качеството на игра, от енергията. Но всички отново играем като едно цяло.

Защо смятате, че играчите са се влошили в пресата?

Играчите имат напълно ясна представа какво искаме да правим и как можем да го подобрим. Без организация е невъзможно — трябва да се работи, разбира се. В последния ни мач се подобрихме през второто полувреме и затова имахме повече шансове. Но всичко започва от увереността.

Променило ли се е нещо в ежедневната работа с отбора?

Разбира се. Постоянно променяш, обновяваш неща. Коригираш. Ситуацията не е една и съща — тя се развива.

💪 Getting ready for the match against Athletic Club! pic.twitter.com/pYTN1If57q — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 1, 2025

Имаш ли усещането, че не извличате максимума от Гонсало Гарсия?

Представянето му на Световното клубно първенство беше великолепно. Може би е да не играе всички минути, които заслужава, но той е много интелигентен, знае къде се намира и винаги е подготвен.

Какво мислите за новината, че Роналд Араухо получи почивка заради проблеми с психическото здраве?

Трябва да уважаваме играчите – те не са машини. Това е тяхна отговорност. Ако са взели това решение и е за доброто на момчето, логично е.