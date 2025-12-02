Чаби Алонсо: Факт е, че Реал Мадрид загуби част от качеството си

След три поредни издънки в Ла Лига Реал Мадрид вече е притиснат до стената, защото и изпусна първото място. Сега на тима му предстои гостуване на коварния Атлетик Билбао. Двубоят е в сряда вечер от 20:00 часа.
Ето какво заяви наставникът Чаби Алонсо по редица теми:
Как подхождате към мача?
Това е класическо дерби от Лигата и винаги има страхотна атмосфера. Трябва да действаме с много енергия и концентрация.
Какво трябва да се подобри в играта ви?
Говорим за футбол, за единство, за това какво да подобрим, за да сме по-постоянни. Това е, което ни тревожи. Искаме да прекъснем негативната серия навън и този мач е голяма възможност.
Как е Белингам?
В ежедневната работа виждам, че е добре и е мотивиран. Споделя усещането на всички – че не е доволен, защото не печелим. Но това е част от изискванията. Той иска да ни помага, а ние – на него.
А Мбапе?
Килиан вече изкара цял сезон в Мадрид. Представянето му е много добро… но вече казах, че головете не могат да бъдат само негова работа. Той дава много повече от това – лидерство, влияние… много от ежедневната работа. И е много важен.
Притеснява ли ви, че се говори за уволнения? Или за трансфери?
Отново говорих с президента — разговорът беше в добър тон. Аз мисля за утрешния ден, за подготовката на отбора. Остава много до края на сезона. Всичко е изравнено и има още много време. Ситуацията може да се промени многократно. Трудно ни е да печелим като гост, но можем да го направим този път.
Имате ли усещането, че започват да се съмняват във вас?
Намираме се там, където сме — както в класирането, така и във всичко останало. Живеем с високите изисквания. Фокусираме се върху това, което можем да променим — за това мислим.
Какъв футбол играе този Реал Мадрид?
Футбол — опитвайки се да го правим възможно най-добре. Но имаше мачове, които не бяха толкова добри. А това искаме да коригираме.
Какво се промени в полузащитата?
След Ел Класико или мача с Валенсия, тези от вас, които имат съмнения, нямаше да задават този въпрос. Отборът като цяло е загубил малко от качеството на игра, от енергията. Но всички отново играем като едно цяло.
Защо смятате, че играчите са се влошили в пресата?
Играчите имат напълно ясна представа какво искаме да правим и как можем да го подобрим. Без организация е невъзможно — трябва да се работи, разбира се. В последния ни мач се подобрихме през второто полувреме и затова имахме повече шансове. Но всичко започва от увереността.
Променило ли се е нещо в ежедневната работа с отбора?
Разбира се. Постоянно променяш, обновяваш неща. Коригираш. Ситуацията не е една и съща — тя се развива.
Имаш ли усещането, че не извличате максимума от Гонсало Гарсия?
Представянето му на Световното клубно първенство беше великолепно. Може би е да не играе всички минути, които заслужава, но той е много интелигентен, знае къде се намира и винаги е подготвен.
Какво мислите за новината, че Роналд Араухо получи почивка заради проблеми с психическото здраве?
Трябва да уважаваме играчите – те не са машини. Това е тяхна отговорност. Ако са взели това решение и е за доброто на момчето, логично е.