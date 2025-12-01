Мбапе с критично послание към Реал Мадрид

Килиан Мбапе използва социалните мрежи, за да отправи критично послание към своя отбор Реал Мадрид след равенството 1:1 при гостуването на Жирона.

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

"Абсолютно това не е резултатът, който искахме тази вечер. Но първенството продължава и е много дълго“, сподели голмайсторът на "лос бланкос" пред своите над 128 милиона последователи в Инстаграм.

🚨 Kylian Mbappé on IG. pic.twitter.com/JAd4fiWnyF — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 30, 2025

Капитанът на Франция отправи и конструктивна критика към представянето на Реал Мадрид, като добави: "Трябва да променим динамиката и да покажем кои сме като отбор“.

Срещу Жирона Мбапе отбеляза гол от дузпа, но друго негово попадение беше отменен заради игра с ръка. Голът не беше зачетен, след като главният съдия Рикардо Де Бургос Бенгоечеа прегледа ситуацията с помощта на системата ВАР.

🚨🧐 Mbappé manda un mensaje crítico a su Real Madrid tras el empate contra el Girona pic.twitter.com/oXmTzbOZtG — MARCA (@marca) December 1, 2025

Нападателят на Реал Мадрид не спира да бележи и има 23 гола и 3 асистенции в 19 мача този сезон.

Снимки: Imago