Павликени с категоричен успех

В Павликени, едноименни тим надигра отбора на Троян с 3:0. Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Димо Атанасов изкова успеха още до почивката. Георги Христов откри в 19-ата минута. След четвърт час, Мартин Ширтев удвои. Пламен Илиев реализира третото попадение, малко преди почивката. До нея още три положения пропиляха футболистите на Павликени. През втората част домакините намалиха темпото. Съперникът реагира светкавично. Съдията отсъди дузпа, но Евгени Игнатов не успя да я вкара в мрежата на домакините. До края на двубоя, гостите пропиляха три положения за гол. В хода на играта, футболист на Троян получи травма на ръката и беше откаран в болницата.