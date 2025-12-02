Големият син на Тиаго Силва подписа първи професионален договор с Челси

Синът на Тиаго Силва - Исаго, следва стъпките на известния си баща, след като тийнейджърът подписа първи професионален договор с английския Челси. 17-годишният защитник е високо ценен на „Стамфорд Бридж“, а лондончани се надяват да го видят като още едно солидно присъствие в сърцето на тяхната защита.

Тиаго Силва преди изпълняваше тази роля, след като беше привлечен от Пари Сен Жермен през 2020 година. Бразилецът записа 155 мача за „сините“ в рамките на четири години, а в момента се състезава в родината си с екипа на Флуминензе.

Исаго и по-малкият му брат Яго са част от школата на Челси, след като последваха баща си в Англия от Пари Сен Жермен.

„Децата ми имат своята мисия в Челси. Знам, че това е правилния избор. Те следват пътя си и това със сигурност ще ме укрепи. Въпреки че съм далеч физически, децата ми духом са тук с мен“, коментира 41-годишната бивша звезда на лондончани.