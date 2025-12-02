Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Големият син на Тиаго Силва подписа първи професионален договор с Челси

Големият син на Тиаго Силва подписа първи професионален договор с Челси

  • 2 дек 2025 | 14:21
  • 295
  • 0
Големият син на Тиаго Силва подписа първи професионален договор с Челси

Синът на Тиаго Силва - Исаго, следва стъпките на известния си баща, след като тийнейджърът подписа първи професионален договор с английския Челси. 17-годишният защитник е високо ценен на „Стамфорд Бридж“, а лондончани се надяват да го видят като още едно солидно присъствие в сърцето на тяхната защита.

Тиаго Силва преди изпълняваше тази роля, след като беше привлечен от Пари Сен Жермен през 2020 година. Бразилецът записа 155 мача за „сините“ в рамките на четири години, а в момента се състезава в родината си с екипа на Флуминензе.

Исаго и по-малкият му брат Яго са част от школата на Челси, след като последваха баща си в Англия от Пари Сен Жермен.

„Децата ми имат своята мисия в Челси. Знам, че това е правилния избор. Те следват пътя си и това със сигурност ще ме укрепи. Въпреки че съм далеч физически, децата ми духом са тук с мен“, коментира 41-годишната бивша звезда на лондончани.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3302
  • 2
Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

Директор на Наполи посочи къде клубът ще иска да се подсили през януари

  • 2 дек 2025 | 13:11
  • 416
  • 0
Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

Артета: Утре всички на “Емиратс” трябва да бъдем като животни

  • 2 дек 2025 | 12:59
  • 2499
  • 1
Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

Доналд Тръмп ще присъства на жребия за Световното първенство

  • 2 дек 2025 | 11:51
  • 523
  • 2
Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

Слот с добри новини за двама от контузените в Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 11:49
  • 3490
  • 0
Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

Нойер за бъдещето си, наследника си, Упамекано, Кейн и Шалке

  • 2 дек 2025 | 11:36
  • 1481
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 4041
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 413
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18917
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7516
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3302
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25342
  • 11