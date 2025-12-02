Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  Мареска разкри дали Палмър ще започне и кой евентуално ще замести Кайседо

  • 2 дек 2025 | 14:12
  • 334
  • 0
Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че Коул Палмър е готов да започне в утрешното гостуване на Лийдс от междинния кръг на Премиър лийг. Лондончани обаче ще бъдат без един от най-важните си играчи - Мойсес Кайседо, който е наказан за три мача заради червения му картон срещу Арсенал. Андрей Сантос и Джош Ачеампонг са потенциалните заместници на еквадореца.

"Палмър е на разположение. В миналия мач бе на пейката. Когато останахме с десет човека, бе по-трудно да го включим, защото сега трябва да възвръща и физическата си форма. Утре може да стартира мача. Идеята е да започне да трупа минути, докато не стигне до нивото, в което може да остане на терена 90 минути.

Ромео Лавия все още се възстановява. Дарио Есуго започна няколко тренировки с нас, но сега трябва да забави малко темпото, така че отново ще е е извън сметките. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Рийс Джеймс? Сложно е. Бих искал да го пусне като титуляр, но трябва да постъпим правилно. Зависи от плана на игра, но той се справя много добре и на двете позиции, на които играе.

Ние сме по-добър тим с Мойзес Кайседо, но сега той няма да бъде на разположение и трябва да намерим решение, трябва да направим нещо различно. Андрей Сантос е готов. На тази позиция може да играе и Джош Ачеампонг. Ще видим.

Мисля, че двата мача с Лийдс и Борнемут, още повече, че са гостувания, биха били трудни за всеки отбор. Ще бъдат различни в сравнение с Барселона и Арсенал. Трябва да сме готови", заяви Мареска по време на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

