  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Марeска: Когато бяхме 11 срещу 11, ние бяхме по-добри

  • 1 дек 2025 | 02:56
  • 219
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска прие по-скоро с разочарование равенството 1:1 в дербито с Арсенал. Той смята, че тимът му е стоял по-добре, докато бе с 11 души на терена, преди изгонването на Мойзес Кайседо. Все пак той призна, че в тази ситуация е доволен от спечелената точка.

„Мисля, че понякога трябва да си щастлив и на една точка. Разбира се, целта беше да спечелим мача. При 11 срещу 11, смятам, че бяхме по-добри от тях. Управлявахме играта, контролирахме я и не допуснахме положения. Червеният картон промени динамиката, но начинът, по който играчите се справиха, беше фантастичен“, заяви Мареска.

Запитан от какво е най-доволен, треньорът добави: „Със сигурност от усилията на играчите. Арсенал е на върха в Премиър лийг, на върха в Шампионската лига, с най-добрата защита и в двата турнира. Когато бяхме 11 срещу 11, ние бяхме по-добри. Десетте души промениха динамиката, но усилията на играчите бяха изключителни“.

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал
Редица играчи на „сините“ се представиха впечатляващо. Двама от тях бяха Роберт Санчес и Рийс Джеймс. Санчес направи няколко добри спасявания и демонстрира увереност в наказателното си поле, докато Джеймс отново изнесе силен мач в сърцето на халфовата линия.

„Роберт беше много добър. Когато си с десет играчи срещу Арсенал, със сигурност, ако искаш да вземеш точка или да спечелиш мача, се нуждаеш от специални представяния като тези на Роберт и Рийс. Много сме щастливи от представянето на Роберт. Рийс също бе на топ ниво. Сега имаме мач в сряда, но знаете, че трябва да го управляваме, да контролираме ситуацията му. Но тази вечер той беше много добър“, завърши мениджърът.

Снимки: Gettyimages

