Шефът на Ред Бул останал “много изненадан” от грешката на Макларън

Шефът на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис призна, че е останал “много изненадан” от стратегическата грешка на Макларън в Гран При на Абу Даби, която на практика подари победата на Макс Верстапен. При излизането на колата за сигурност в 7 обиколка на състезанието Оскар Пиастри и Ландо Норис останаха на пистата, а всички останали без една кола спряха в бокса за гуми и след това пилотите на Макларън така и не успяха да си върнат по-предните позиции.

“Бяхме изненадани от това решение на Макларън, няма спор - обясни Мекис. - След състезанието винаги е по-лесно да кажеш коя е била правилната стратегия, но ние бяхме изненадани, защото при нас предварително бяхме решили, че по това време ще влезем в бокса, ако има възможност и такава се появи.

“Не мога да ви кажа какво са си мислили в Макларън в този момент, но да, аз, както и всички ние останахме много изненадани.”

Решението на Макларън лиши Пиастри от шанс да се бори за победата в Катар, а Норис остана без възможност да се бори за място на подиума, като двамата завършиха втори и четвърти.

