Дуплантис разкритикува Големия шлем на атлетиката след поредните си награди

Шведският състезател в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели приза след поредната си доминантна година, докато също толкова убедителната американска бегачка и състезателка на хърдели Сидни Маклафлин-Леврон взе наградата при жените.

Дуплантис увенча феноменалната си година, като беше обявен за атлет на годината от Световната атлетика.

Шведът подобри световния рекорд в овчарския скок четири пъти, всеки път с по един сантиметър, и остана непобеден в 16 състезания през сезона, печелейки още една световна титла в Токио през септември.

Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

Той също така взе наградата за Атлет на годината в техническите дисциплини на церемонията в Монако, където отправи критика към веригата Големия шлем на атлетиката на Майкъл Джонсън.

Турнирът беше представен като революционно допълнение към лекоатлетическия календар, но е изправен пред риск от пълен колапс, след като отмени последното състезание от дебютния си сезон и дължи на участващите атлети милиони долари от наградни фондове.

Избраха най-добрите в леката атлетика за 2025 г.

Веригата не включваше технически дисциплини, което накара Дуплантис да каже пред публиката под всеобщ смях: "Имаше един друг турнир, който се опита да изключи техническите дисциплини. Не се получи много добре, нали? Много съм горд да представлявам атлетите от техническите дисциплини.“

Относно световния си рекорд Дуплантис добави: "Надявам се да продължа да го подобрявам. Надявам се да продължа да дразня всички, които трябва да гласуват за мен през следващите години!

За мен е наистина важно да спечеля това за атлетите от техническите дисциплини. Много е специално, наистина ще ценя тази награда.“

Снимки: Imago