Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис разкритикува Големия шлем на атлетиката след поредните си награди

Дуплантис разкритикува Големия шлем на атлетиката след поредните си награди

  • 2 дек 2025 | 11:10
  • 676
  • 0
Дуплантис разкритикува Големия шлем на атлетиката след поредните си награди

Шведският състезател в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели приза след поредната си доминантна година, докато също толкова убедителната американска бегачка и състезателка на хърдели Сидни Маклафлин-Леврон взе наградата при жените.

Дуплантис увенча феноменалната си година, като беше обявен за атлет на годината от Световната атлетика.

Шведът подобри световния рекорд в овчарския скок четири пъти, всеки път с по един сантиметър, и остана непобеден в 16 състезания през сезона, печелейки още една световна титла в Токио през септември.

Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие
Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

Той също така взе наградата за Атлет на годината в техническите дисциплини на церемонията в Монако, където отправи критика към веригата Големия шлем на атлетиката на Майкъл Джонсън.

Турнирът беше представен като революционно допълнение към лекоатлетическия календар, но е изправен пред риск от пълен колапс, след като отмени последното състезание от дебютния си сезон и дължи на участващите атлети милиони долари от наградни фондове.

Избраха най-добрите в леката атлетика за 2025 г.
Избраха най-добрите в леката атлетика за 2025 г.

Веригата не включваше технически дисциплини, което накара Дуплантис да каже пред публиката под всеобщ смях: "Имаше един друг турнир, който се опита да изключи техническите дисциплини. Не се получи много добре, нали? Много съм горд да представлявам атлетите от техническите дисциплини.“

Относно световния си рекорд Дуплантис добави: "Надявам се да продължа да го подобрявам. Надявам се да продължа да дразня всички, които трябва да гласуват за мен през следващите години!

За мен е наистина важно да спечеля това за атлетите от техническите дисциплини. Много е специално, наистина ще ценя тази награда.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Кимели и Ван Лент повеждат силен белгийски отбор за Лагоа 2025

Кимели и Ван Лент повеждат силен белгийски отбор за Лагоа 2025

  • 1 дек 2025 | 18:39
  • 782
  • 0
Буркард с двоен триумф на германския шампионат по крос-кънтри

Буркард с двоен триумф на германския шампионат по крос-кънтри

  • 1 дек 2025 | 18:04
  • 1167
  • 0
Стив Крам и Стив Смит търсят новото поколение британски атлети

Стив Крам и Стив Смит търсят новото поколение британски атлети

  • 1 дек 2025 | 17:49
  • 1578
  • 0
Поставянето на световен рекорд в Индия може да даде огромен тласък на овчарския скок, смята Дуплантис

Поставянето на световен рекорд в Индия може да даде огромен тласък на овчарския скок, смята Дуплантис

  • 1 дек 2025 | 16:12
  • 841
  • 0
Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

  • 1 дек 2025 | 15:25
  • 435
  • 0
Юсейн Болт с обещание към жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Ще продължа да работя

Юсейн Болт с обещание към жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Ще продължа да работя

  • 1 дек 2025 | 14:57
  • 5088
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10232
  • 17
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4991
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5285
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6721
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6183
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14133
  • 9