Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис ще се състезава на турнира по лека атлетика в Лондон през юли 2026 г. в стремежа си да спечели шеста поредна титла от Диамантената лига.

Суперзвездата в овчарския скок ще се завърне на стадиона в Лондон за първи път от осем години като част от амбицията си за шести пореден триумф в Диамантената лига през 2026 г.

Петкратният шампион във веригата и сериен световен рекордьор Дуплантис ще бъде голямата звезда в мъжкия овчарски скок в Лондон на 18 юли.

Това ще бъде първото участие на Дуплантис в Лондон от 2018 г., когато той завърши трети след Сам Кендрикс и Рено Лавийени, бидейки едва на 18 години.

Оттогава шведската суперзвезда се превърна в едно от най-големите имена в световния спорт, пренаписвайки историята на леката атлетика и вдигайки летвата в овчарския скок до някога немислими висоти.

Освен два златни олимпийски медала и три световни титли на открито, от 2020 г. насам Дуплантис е подобрил световния рекорд цели 14 пъти.

През изминалия сезон той подобри рекорда за първи път на родна земя по време на Диамантената лига в Стокхолм през юни, преди отново да го подобри с постижение от 6.30 м на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Дуплантис доминира в Диамантената лига както малко други атлети през последните години, записвайки 41 победи и пет титли в най-престижната еднодневна верига в атлетиката.

През 2026 г. той ще преследва шеста поредна титла от Диамантената лига, което ще го доближи само на един трофей от абсолютния рекорд на Лавилени от седем диамантени трофея.

