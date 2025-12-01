Избраха най-добрите в леката атлетика за 2025 г.

Шведската сензация в овчарския скок Мондо Дуплантис и световната шампионка на 400 метра Сидни Маклафлин-Леврон бяха обявени за лекоатлети на годината на церемония в Монако. Дуплантис, освен че запази златния си медал на Световното първенство в Токио през септември, продължи да доминира в дисциплината, като счупи собствения си световен рекорд още четири пъти и спечели 16 състезания. 26-годишният състезател спечели и пета поредна титла от Диамантената лига.

„Надявам се да продължа в същия дух. Надявам се да продължа да дразня всички, които трябва да гласуват за мен, в продължение на години“, каза Дуплантис.

Маклафлин-Леврон, подобно на Дуплантис, също е непобедена от две години, както на 400 метра бягане, основната ѝ дисциплина през 2025 г., така и на 400 метра с препятствия. Нейното време от 47,78 секунди в Токио е второто най-бързо бягане на 400 метра за всички времена, а 26-годишната състезателка стана първата атлетка, спечелила световни титли както на 400 метра гладко бягане, така и на 400 метра с препятствия.

Тя също така беше част от американския отбор, спечелил златен медал в щафетата 4x400 метра на Световното първенство.

„Уау, честно казано, съм изумена да спечеля това. Благодаря много на Световната атлетика, за тази чест и признание“, каза Маклафлин-Леврон.

„Кулминацията на сезона в Токио беше наистина специален момент. За мен 2025 г. беше година на излизане от зоната на комфорт и разширяване на границите на това, което беше психически и физически възможно.“