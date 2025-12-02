Манчестър Сити иска Елиът Андерсън, но не и за 100 млн.

Манчестър Сити проявява сериозен интерес към полузащитника на Нотингам Форест Елиът Андерсън, но високата му цена може да насочи „гражданите“ към алтернативен вариант в лицето на Едерсон от Аталанта.

23-годишният Андерсън е впечатлил силно спортния директор Уго Виана и скаутите на Сити, които са го наблюдавали на живо повече от 10 пъти от началото на сезона, съобщава журналистът Саша Таволиери.

Нотингам постави огромна цена на новата си звезда

Основната пречка пред евентуален трансфер са финансовите изисквания на Нотингам. Клубът е поставил цена от 100 милиона паунда на английския национал - сума, която от Манчестър Сити категорично отказват да платят на този етап.

Андерсън почти сигурно ще остане на "Сити Граунд" до лятото, като евентуален негов трансфер е по-вероятен след Световното първенство. Въпреки това самият играч вече е споделил пред своето обкръжение, че преминаване в Манчестър Сити е негов основен приоритет.

Междувременно, халфът на Аталанта Едерсон остава предпочитан вариант за мениджъра Пеп Гуардиола. Бразилецът желае да напусне италианския клуб, а цената му от 30-40 милиона евро го прави значително по-достъпна цел. Договорът на Едерсон е до 2027 г., като неговият агент вече работи за ускоряване на сделката още през зимния трансферен прозорец.

Твърди се, че Манчестър Сити ще се насочи окончателно към бразилския полузащитник, ако Нотингам Форест не намали значително цената на Елиът Андерсън.

Снимки: Gettyimages