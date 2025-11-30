Пиза 0:0 Интер, опасни удари и на двата отбора

Интер играе при резултат 0:0 в гостуването на новака в елита Пиза в мач от 13-тия кръг на Серия А. Двата отбора се изправят един срещу друг в интересен сблъсък, който има важно значение за различните цели на тимовете в първенството. “Нерадзурите” записаха две болезнени последователни загуби в градското дерби с Милан и от Атлетико Мадрид през седмицата в Шампионската лига. Тези неуспехи развалиха добрата серия на Интер в първенството преди това. Сега отборът на Кристиан Киву със сигурност ще търси трите точки, за да не изостава от “росонерите”, Рома и Наполи.

Пиза пък се намира в тежка ситуация, заемайки 17-то място в Серия А с едва 10 точки от 12 изиграни мача. Тимът на Алберто Джилардино е в зоната на изпадащите и се нуждае спешно от точки, за да се измъкне от опасната позиция. Пиза все пак показва подобрение във формата си, записвайки четири равенства и една победа в последните си пет мача.

Двата отбора не са се срещали в официална среща от цели 34 години. Тогава през 1991 г. Интер побеждава на два пъти в първенството с 1:0 като гост и 6:3 вкъщи.

Алберто Джилардино няма да може да използва заради контузии футболисти като Хуан Куадрадо, Матеус Енрике, Келвин Стенгс и Томас де Лого. Пиза също като съперника си излиза във формация 3-5-2, като атаката на тима ще водят датчанинът Хенрик Майстер и нападателят от Ангола Мбала Нзола. В защита е опитният Раул Албиол, а на вратата е бившият страж на Каляри и Удинезе Симоне Скуфет.

Наставникът на Интер Кристиан Киву също има доста проблеми, като ще е без контузените Анже-Йоан Бони, Дензъл Дъмфрис, Матео Дармиан и Томас Паласиос.

Румънецът няколко промени сред титулярите си след драматичната загубата с 1:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Маркюс Тюрам се завръща сред титулярите и ще партнира на Лаутаро Мартинес в атака вместо Бони. Луис Енрике и Петър Сучич са новите имена в средата на терена вместо Карлос Аугусто и Пьотър Жиелински, като местата си запазват Николо Барела, Хакан Чалханоолу и Федерико Димарко. В защита пък Франческо Ачерби е предпочетен пред Ян Бисек. След дълго отсъствие в групата се завръща Хенрих Мхитарян.

Първият точен удар с мача дойде в 11-ата минута, когато Федерико Димарко стреля от пряк свободен удар, но право в ръцете на Симоне Скуфет. Домакините пък отговориха с опасен изстрел на Хенрик Майстер, минал встрани от целта. Последваха сравнително спокойни минути, като чак в 27-ата минута Лаутаро Мартинес засече центриране от пряк свободен удар и стреля опасно с глава, но в аут. Пиза веднага отговори с изстрел на Габриеле Пичинини, минал на сантиметри от вратата на Ян Зомер. Най-чистото положение дотук в мача дойде в 40-ата минута, когато Николо Барела намери в наказателното поле Лаутаро, а аржентинецът стреля красиво със странична ножица, но топката мина с малко над вратата на Скуфет.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages