Киву: Мачът не беше лесен

Треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен след успеха с 2:0 над Пиза. Той призна, че мачът не е бил лесен за неговия тим, но похвали играчите си за зрелостта, концентрацията и търпението, показани в него.

„Мачът далеч не беше лесен – изправихме се срещу организиран и добре подготвен съперник, така че можем да бъдем доволни от концентрацията, зрелостта и търпението, които показахме днес. Винаги е нужен глад за победа, а такъв ще ни трябва и в сряда. Ние сме Интер: имаме дълг и отговорност да се борим на всеки фронт. Днес демонстрирахме желание да реагираме“, започна Киву.

„Пиза влезе в този мач без загуба в шест поредни срещи и не беше допускал гол у дома от септември. Знаехме точно какви предизвикателства ни очакват и подходихме към двубоя организирано, търпеливо и зряло. Разбира се, имаше моменти, в които можехме да се справим по-добре, но ще се съсредоточим върху позитивите. Тази група заслужава признание, защото всеки ден показва готовност да се раздава и да се развива през сезона“, добави той.

Магията на Лаутаро Мартинес върна усмивките на Интер

Киву отличи и ключовите фигури в мача: „Качеството и безпощадността на Лаутаро пред гола бяха решаващи. Смените също промениха играта през второто полувреме: получихме повече класа със Жиелински, повече физическо присъствие с Еспозито и по-голям стремеж към резултата. Знаем стойността на нашите играчи, особено на капитана. Около него има шум, но ние сме наясно колко е важен и колко много дава на този отбор. Прегръщам го всяка сутрин – жалко, че няма камера, която да го заснеме, но това е моят начин; така общуваме. Щастлив съм за него: нападателите живеят за головете и винаги искат да помагат на отбора. Щастлив съм и за реакцията, която цялата група показа днес.“

„Един треньор прави промени, за да помогне на отбора, да внесе свежа енергия. Но добрата работа не се измерва само със смените, а с начина, по който управляваш групата като цяло. Разполагаме с 22-ма качествени играчи и можем да разчитаме на всеки от тях, за да поддържаме Интер на най-високо ниво. Знам кой съм и знам каква отдаденост влагам в тази работа. Да тренираш клуб като Inter е огромна чест. Напълно осъзнавам отговорността – към клуба, към феновете и към тези фантастични играчи, които дават всичко от себе си, когато носят тази фланелка“, завърши румънският специалист.

Снимки: Gettyimages