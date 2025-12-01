Мариета Дукова: Много съм доволна от факта, че България се показва като сериозен домакин на големи спортни събития

Президентът на Българска федерация естетическа групова гимнастика Мариета Дукова беше много доволна от големи успех на страната на Световното първенство в Самоков. Българските състезателки спечелиха четири медала - злато в надпреварата при жените, бронз при девойките и две сребърни отличия в отборната надпревара за жени и за девойки.

„Тези успехи няма как да се измерят, защото усилията са плод, резултатите са плод на дългогодишен труд. Примерно, отборът за жени, който спечели световната титла, са като отбор още от преди десет години. Преди това са били подготвителни групи, значи това е един сериозен труд, в продължение на 10-15 години, специално за тяхната работа. Разбира се, работата на треньорите, през които те са минали, за да са на това ниво. Те са трупали опит, за да стигнат това ниво на професионализъм. Усилията по време на самата подготовка в залата също са така доста сериозни“, каза Дукова в интервю за БТА.

Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

„Не знам дали тук е мястото, но искам да благодаря на всички родители, които ни помогнаха да направим залата толкова красива. И разбира се, този комплекс, който ни предостави Самоков и най-вече г-н Петър Георгиев, използвайки базата, която е построил той с много мерак, с много желание. Едно място, на което наистина се усеща спортният дух и сякаш дава сили на всеки спортист да покаже максимума от своите възможности“, добави тя.

През следващата година отново в Самоков България ще бъде домакин на Европейско първенство по естетическа групова гимнастика.

„Това е въпрос на чест да ни се окаже още веднъж подобно доверие и на сериозна отговорност. Надяваме се да получим разрешение от Министерството на спорта за провеждане на такъв форум. И, както се казва, още от утре започва подготовката за следващото състезание, защото наистина нещата са въпрос на дни и месеци“, коментира Мариета Дукова.

Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

Президентът на централата е оптимист, че в България има бъдеще и, че страната показва, че може да бъде сериозен домакин на големи спортни събития.

„Винаги в моята глава нещата изглеждат още по-красиво. Така, че винаги има какво да анализираме и да видим какво не достига, за да бъде още на по-високо ниво следващата проява, която ще организираме, когато имаме тази възможност, разбира се. Лично аз съм много доволна от факта, че България показва, че е сериозен домакин, че в лицето на България, на българските спортни институции хората могат да имат доверие и идвайки в България да се чувстват комфортно. Така, аз съм сериозен патриот и за мен е въпрос на гордост това, че България наистина предоставя такива отлични условия за всеки един спортист - и за шампионите, и за тези, които са на последно място. Вчера видях в очите на много хора, когато звучеше българския химн, сълзи. Това означава, че много хора са патриоти. Така, че България има бъдеще!“, завърши Дукова.