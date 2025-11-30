Популярни
Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

  30 ное 2025
Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

България ще бъде домакин на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика през октомври 2026 година. Това разкри президентът на Международната федерация Лилия Морозова.

"Международната федерация одобри Европейското първенство догодина да се проведе тук през октомври. В същата тази зала. Решението вече е взето. Всички наистина се насладиха. Ще се радваме да се върнем тук, разбира се. И е много хубаво, че преди всичко всички българи са толкова мили. Зрителите приветстват всички спортисти", каза Морозова, която се радва на голямото развитие на спорта в последните години.

Националният отбор на България за жени спечели световната титла
Националният отбор на България за жени спечели световната титла

"Нашата Международна федерация е сформирана през 2003 година. Днес сме на няколко континента - Европа, Африка, Азия, Америка - общо 52 държави. Тази година имаме много отбори и става все по-популярен спорт сред малките. Това означава, че в бъдеще ще имаме и повече гимнастички", добави тя.

Рускинята похвали организацията от страна на Българската федерация по естетическа групова гимнастика.

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

"Много ми хареса организацията. Българската федерация обърна голямо внимание на детайлите. И се грижат за нашите съдии, защото съдиите на Международната федерация са важни хора за мен, защото оценяват работата на спортистите. Всичко е добре обмислено тук. Удобство, комфорт - това е много важно.  Хората са на работа, в добри условия са. Това е важно. Спортистите, разбира се, които се подготвят за състезания също. Преди всичко, това е прекрасен спортен комплекс. Той е перфектно планиран. Просто е великолепен", каза още президентът на Международната федерация.

