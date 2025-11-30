Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

Старши треньорката на световните шампионки по естетическа групова гимнастика Кристина Ташева беше изключително емоционална след спечелената втора титла на планетата в София.

"Има определено повод за щастие, за гордост. Втора световна титла, истинска световна титла с цялата конкуренция, с всички участващи държави, силните в този спорт и наистина вече категорично може да се похвалим, че тази година сме най-добрите в този спорт", каза тя в интервю за БТА.

Националният отбор на България за жени спечели световната титла

"Зад тази титла стои много труд, който не може да се измери, не може да се определи, защото се базира предимно на много емоция. Емоционалната умора и изтощение, когато ти го правиш това от душа и сърце, няма как да се определи. Зад този успех своят много хора, разбира се. Много треньори, много деца, ръководители - всичкото това, което се случва в момента, е и заради тях, за което аз съм много благодарна. Искам да благодаря лично на всички, които са допринесли. Първо да ме изградят мен като състезател, след това и като треньор - това са Елена Дукова, Вержиния Илиева, Мариета Дукова - всички те са ми помагали през годините. Цялото Световно първенство, както беше организирано, показва тази сплотеност и екипност", добави тя.

Освен треньор Кристина Ташева е хореограф и създател на много композиции през последните години.

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

"Все още нямам отговор на въпроса откъде намирам вдъхновение. Мисля, че това е някаква дарба и нещо, което на мен ми е истински приятно да правя. Може би оттам идва и това, че се харесва моята работа. Намирам сили и вдъхновение, защото си доставям удоволствие с това, което правя. Аз знам, че всичко се случва тогава, когато трябва. Животът е този, който те води. Не мисля, че в този момент мога да кажа в бъдеще какво ще се случи. Със сигурност обаче ще се занимавам с това, да. Със сигурност няма да спра да правя съчетания, защото ми е истински приятно и е нещо, което съм самата аз. Така, че не бих могла да спра", завърши Ташева.

Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика