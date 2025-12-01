Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева претърпя успешна операция на коляното.

Интервенцията отново бе извършена от д-р Иван Василев и неговия екип в „Спортсклиник Еуровита“ в София.

Георгиева, която се нареди на пето място на прескок на Олимпийските игри в Париж, се контузи в квалификациите на прескок по време на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия.

Д-р Иван Василев е специалист по ортопедия, спортна травматология и артроскопска хирургия. Работи и в частната си клиника в Щутгарт, Германия. През 2010 г. създава „Спортсклиник Еуровита“ в София, която бързо се утвърждава като водещ център за лечение и възстановяване на спортисти в България, както и за внедряване на нови методи за лечение на ортопедични заболявания и спортни травми.

Това е втора операция за възпитаничката на Филип Янев, след травмата, която получи на европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.