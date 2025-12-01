Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

  • 1 дек 2025 | 12:02
  • 553
  • 0
Валентина Георгиева претърпя операция на коляното

Двукратната европейска вицешампионка на прескок Валентина Георгиева претърпя успешна операция на коляното.

Интервенцията отново бе извършена от д-р Иван Василев и неговия екип в „Спортсклиник Еуровита“ в София.

Георгиева, която се нареди на пето място на прескок на Олимпийските игри в Париж, се контузи в квалификациите на прескок по време на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия.

Д-р Иван Василев е специалист по ортопедия, спортна травматология и артроскопска хирургия. Работи и в частната си клиника в Щутгарт, Германия. През 2010 г. създава „Спортсклиник Еуровита“ в София, която бързо се утвърждава като водещ център за лечение и възстановяване на спортисти в България, както и за внедряване на нови методи за лечение на ортопедични заболявания и спортни травми.

Това е втора операция за възпитаничката на Филип Янев, след травмата, която получи на европейското първенство в Мюнхен през 2022 година.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

  • 30 ное 2025 | 20:39
  • 1172
  • 0
Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

  • 30 ное 2025 | 18:25
  • 1260
  • 0
Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

  • 30 ное 2025 | 18:10
  • 675
  • 0
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

  • 30 ное 2025 | 18:07
  • 513
  • 0
Националният отбор на България за жени спечели световната титла

Националният отбор на България за жени спечели световната титла

  • 30 ное 2025 | 15:28
  • 14243
  • 6
Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира “Адриана Дунавска“

Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира “Адриана Дунавска“

  • 30 ное 2025 | 12:12
  • 452
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 11565
  • 16
Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 148222
  • 149
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 16593
  • 10
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 7472
  • 13
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 5140
  • 7
Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

Ямал: Меси е най-добрият, но искам да съм себе си, казвали са ми, че заради мен хората отново гледат футбол

  • 1 дек 2025 | 11:27
  • 2845
  • 2