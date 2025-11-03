Здрав сблъсък между Дортмунд и Леверкузен за Купата на Германия, Байерн ще гостува в Берлин

Борусия (Дортмунд) срещу Байер (Леверкузен) е голямото дерби от осминафиналите за Купата на Германия, стана ясно след тегления вчера жребий. Шампионът Байерн (Мюнхен) пък ще гостува в Берлин на Унион, като двата тима ще се срещнат първо през този уикенд в Бундеслигата - отново на "Старото лесничейство".

Байерн е рекорден носител на Купата с 20 титли, но не е вдигал трофея от 2020 г. насам и не е стигал по-далеч от четвъртфиналите оттогава. Играчите на Венсан Компани са спечели всичките си 15 мача този сезон във всички турнири.

Pokal-Kracher im Achtelfinale! 💥⚽ Der BVB empfängt Bayer Leverkusen. Bayern muss in die Alte Försterei. #skypokal #dfbpokal pic.twitter.com/1PWpXxGH6d — Sky Sport (@SkySportDE) November 2, 2025

Носителят на трофея Щутгарт гостуват на Бохум, РБ Лайпциг се изправя срещу Магдебург, Хамбургер ШФ играе срещу северногерманските си съперници Холщайн (Кил), а Фрайбург ще посрещне Дармщат в четири двубоя между клубове от Бундеслигата и отбори от Втора дивизия. Херта (Берлин) и Кайзерслаутерн са последните два съперника.

Борусия (Дортмунд) е изправен пред ново голямо изпитание в лицето на победителя от 2024 г. Байер (Леверкузен), след като победи Айнтрахт (Франкфурт) след дузпи във втория кръг.

Другият мач между отбори от Бундеслигата е Борусия (Мьонхенгладбах) срещу Санкт Паули, които се срещнаха в първенството в събота, като Гладбах постигна първата си победа за сезона след 4:0.

Мачовете от третия кръг са насрочени за 2 и 3 декември. Финалът е на 23 май 2026 година в Берлин.

