Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
Здрав сблъсък между Дортмунд и Леверкузен за Купата на Германия, Байерн ще гостува в Берлин

Здрав сблъсък между Дортмунд и Леверкузен за Купата на Германия, Байерн ще гостува в Берлин

Борусия (Дортмунд) срещу Байер (Леверкузен) е голямото дерби от осминафиналите за Купата на Германия, стана ясно след тегления вчера жребий. Шампионът Байерн (Мюнхен) пък ще гостува в Берлин на Унион, като двата тима ще се срещнат първо през този уикенд в Бундеслигата - отново на "Старото лесничейство".

Байерн е рекорден носител на Купата с 20 титли, но не е вдигал трофея от 2020 г. насам и не е стигал по-далеч от четвъртфиналите оттогава. Играчите на Венсан Компани са спечели всичките си 15 мача този сезон във всички турнири.

Носителят на трофея Щутгарт гостуват на Бохум, РБ Лайпциг се изправя срещу Магдебург, Хамбургер ШФ играе срещу северногерманските си съперници Холщайн (Кил), а Фрайбург ще посрещне Дармщат в четири двубоя между клубове от Бундеслигата и отбори от Втора дивизия. Херта (Берлин) и Кайзерслаутерн са последните два съперника.

Борусия (Дортмунд) е изправен пред ново голямо изпитание в лицето на победителя от 2024 г. Байер (Леверкузен), след като победи Айнтрахт (Франкфурт) след дузпи във втория кръг.

Другият мач между отбори от Бундеслигата е Борусия (Мьонхенгладбах) срещу Санкт Паули, които се срещнаха в първенството в събота, като Гладбах постигна първата си победа за сезона след 4:0.

Мачовете от третия кръг са насрочени за 2 и 3 декември. Финалът е на 23 май 2026 година в Берлин.

Снимки: Gettyimages

