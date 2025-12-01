Поставянето на световен рекорд в Индия може да даде огромен тласък на овчарския скок, смята Дуплантис

Двукратният олимпийски шампион Арманд Дуплантис изрази желанието си да посети Индия, да се докосне до културата ѝ и да вдъхнови нови фенове. Той също така говори за приятелството си с Нирадж Чопра и амбицията си да спечели множество олимпийски златни медали, целейки да остави значимо наследство в овчарския скок.

Шведската суперзвезда в овчарския скок разсъждава върху приятелството, семейната подкрепа и наследството, което иска да остави

Когато си двукратен олимпийски шампион, трикратен световен първенец и си подобрил световния рекорд 14 пъти, може би си мислите, че мотивацията трудно се намира. Но не и ако си Мондо Дуплантис!

Все още има много неща, които движат напред суперзвездата в овчарския скок. Всъщност посещението в Индия е на челно място в списъка му със задачи, както шведът разкри пред TOI преди церемонията по връчването на наградите на Световната атлетика тук в неделя.

"На първо място, това е огромна страна, в която никога не съм бил. Така че, естествено, като любопитен човек, просто искам да се свържа с хората там, с културата и да опитам нови неща“, каза Дуплантис. Но почакайте, има и още.

"Искам да създам нови фенове и да покажа на хората на какво съм способен. И ако мога да отида там и да покажа на индийския народ нещо много специално и да ги забавлявам с това, което мога да правя в моя спорт, тогава това би било много хубаво.“

След това, разбира се, идва и връзката с Нирадж Чопра. Описвайки индийската икона в хвърлянето на копие като "приятел“, Дуплантис говори възторжено за бившия олимпийски и световен шампион: "Само като виждам какво успя да направи и да достигне до звезден статут в Индия, вдъхновявайки цяло едно поколение... Не мисля, че ще направя нещо подобно, че ще стигна толкова далеч, колкото него. Но ако дойда в Индия и счупя световен рекорд, може би това също ще окаже голямо влияние и повече хора в Индия ще опитат овчарски скок.“

Състезание по овчарски скок с участието на Дуплантис на практика означава, че световният рекорд никога не може да бъде изключен като възможност. Само тази година той го надмина четири пъти, въпреки че сподели пред репортери, че е бил сериозно притиснат от гръцкия си съперник Емануил Каралис, преди да постигне последното си постижение (6.30 м) на Световното първенство в Токио. "Не знам със сигурност, но предполагам, че това определено са най-многото скокове над 6 метра, които е трябвало да направя преди опита за световен рекорд.“

"И до голяма степен това се дължи на това колко добре скачаше Маноло и колко силно ме притискаше. Така че бих казал, че бях много по-изтощен, когато пристъпих към опитите на 6.30 м.“

Но да подобриш световен рекорд 14 пъти в рамките на пет години и седем месеца е направо изумително. Да имаш добър екип помага много, обясни Дуплантис. А това баща ти да е бивш състезател по овчарски скок със сигурност не вреди. "Просто съм много благодарен“, каза той и добави: "Има много неща, необходими на един спортист, за да се представя на високо ниво постоянно, които не зависят само от него.“

"А аз просто имам най-добрия екип около себе си в лицето на майка ми и баща ми. Майка ми е толкова добра, когато става въпрос за физическата страна на нещата. Тя ме познава толкова добре, че знае кога да ме натовари и кога да намали темпото.

А пък никой в целия свят не познава техниката на овчарския скок като баща ми (Грег Дуплантис). Никой. Дори не е близо.“

Докато човек се опитва да осмисли умопомрачителния му сезон 2025, се чуди дали Дуплантис вече се представя на върха на възможностите си, или може да стане още по-добър?

"Мисля, че имам още накъде да се развивам. Мисля, че мога да вдигна летвата, да, разбира се“, каза той с убеденост. "Все още се чувствам много млад, много свеж и все още чувствам, че психически искам повече, все още съм гладен и искам да бъда най-добрата версия на себе си.

Така че съм развълнуван за бъдещето и мисля, че това със сигурност не е краят. Това е само началото.“

В този смисъл Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. представляват златна възможност да се откъсне от Йелена Исинбаева и Боб Ричардс и да остане единственият трикратен олимпийски шампион в историята на овчарския скок. На Дуплантис тази идея му допадна.

"Определено, да. Искам да спечеля четири, искам да спечеля пет. Искам да спечеля колкото се може повече. Но със сигурност, Лос Анджелис наближава. Така че, разбира се, за мен е много важно да се опитам да отида там и да спечеля третия медал. Това би било страхотно. Предполагам, че това е начинът наистина да оставя наследство и да се отлича. Това би било нещо наистина голямо.“

