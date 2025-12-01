Доктор Марко коригира мнението си за грешката на Антонели

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко вчера нападна остро пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели като обясни, че той едва ли не нарочно е пропуснал Ландо Норис, за да завърши 4-и в Гран При на Катар. Антонели обясни, че е допуснал грешка в предпоследната обиколка и повторенията на ситуацията го потвърдиха.

“Още веднъж и много внимателно изгледах записа на състезанието. Първо, Антонели можеше да се бори по-активно с Оскар Пиастри, който го изпревари, а след това допусна грешка и затова Ландо Норис го изпревари, не го е пропуснал умишлено напред.

LAP 57/57



A potentially crucial move by Norris



He gets past Antonelli on the final lap to take P4 and 12 valuable points #F1 #QatarGP pic.twitter.com/hwzTj36Qw7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

“Съжалявам, че Антонели беше толкова сериозно критикуван в интернет. Затова искам още веднъж да кажа моето мнение: той не пропусна умишлено Норис.”

