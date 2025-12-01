Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко коригира мнението си за грешката на Антонели

Доктор Марко коригира мнението си за грешката на Антонели

  • 1 дек 2025 | 16:00
  • 295
  • 0

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко вчера нападна остро пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели като обясни, че той едва ли не нарочно е пропуснал Ландо Норис, за да завърши 4-и в Гран При на Катар. Антонели обясни, че е допуснал грешка в предпоследната обиколка и повторенията на ситуацията го потвърдиха.

“Още веднъж и много внимателно изгледах записа на състезанието. Първо, Антонели можеше да се бори по-активно с Оскар Пиастри, който го изпревари, а след това допусна грешка и затова Ландо Норис го изпревари, не го е пропуснал умишлено напред.

Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата
Верстапен: Няма значение дали ще спечеля титлата

“Съжалявам, че Антонели беше толкова сериозно критикуван в интернет. Затова искам още веднъж да кажа моето мнение: той не пропусна умишлено Норис.”

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар
 Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9252
  • 6
Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026

Ред Бул обявява утре пилотите си за сезон 2026

  • 1 дек 2025 | 13:23
  • 842
  • 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 18415
  • 13
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:25
  • 5060
  • 2
Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

  • 30 ное 2025 | 21:58
  • 5106
  • 8
Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

  • 30 ное 2025 | 20:26
  • 4019
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11852
  • 18
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 21566
  • 36
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9252
  • 6
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 16187
  • 47
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 4853
  • 12
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 9313
  • 14